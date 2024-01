Clausura 2024: Municipal recupera el camino y vence 3-1 a Antigua en El Trébol (el doblete de Rotondi y el debut de Marvin Ávila Jr)

La victoria roja se debe en gran parte al desempeño dentro del terreno del goleador Matías Rotondi que anotó dos dianas para guiar el triunfo de su equipo.

Además, el costarricense José Mena, exjugador de Antigua GFC, le puso la guinda al pastel al colocar el 3-1 final.

Con este resultado, Municipal ocupa transitoriamente la primera plaza de la tabla, a la espera del resto de resultados de la fecha 3 que continuará el miércoles y jueves próximos con los encuentros de Guastatoya vs Mixco, Zacapa vs Achuapa, Comunicaciones vs Cobán Imperial, Xelajú vs Xinabajul y Malacateco vs Coatepeque.

El debut de Marvin Ávila Jr.

Si bien Antigua GFC se fue con las manos vacías del estadio El Trébol y con su segunda derrota en el campeonato, al menos el cuadro panza verde puede ilusionarse con el desempeño que podría tener Marvin Ávila Jr.

El jugador, recién campeón del UNCAF Fifa Forward Sub 19 con la Selección de Guatemala, vio sus primeros minutos como jugador aguacatero al ingresar en lugar de Kevin Macareño al comienzo de la segunda mitad del encuentro.

Si bien el escenario (un 1-0 en contra como visitante) no se prestaba para que brillara, el juvenil de 15 años se las arregló para asistir a Romario Da Silva en la única anotación de Antigua.