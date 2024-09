¿Cómo se definirán los octavos de final en el Mundial de futsal de Uzbekistán 2024?

El Mundial de Futsal de Uzbekistán 2024 cobra intensidad conforme se acerca la jornada que definirá los pases para octavos de final. Una vez culminada la fase de grupos, las 16 mejores selecciones se verán las caras a partir de octavos de final, hasta coronar a un campeón el domingo 6 de octubre.

Las selecciones que ya se encuentran clasificadas son Paraguay, Países Bajos, Costa Rica, Brasil, Tailandia, Argentina, España, Kazajistán, Portugal, Marruecos, Irán, Francia.

Los enfrentamientos de octavos de final darán inicio el martes 24 de septiembre, hay selecciones que este domingo aún pelearán y un boleto a la siguiente fase, una de ellas es la Azul y Blanco.

La selección de futsal de Guatemala se enfrenta a una de las oportunidades más importantes este domingo, cuando mida fuerzas contra Venezuela en el Mundial de Uzbekistán 2024.

¿Qué necesita Guatemala para avanzar?

Guatemala depende de sí misma para lograr el ansiado pase, pero la situación también puede volverse compleja si no se cumplen ciertos requisitos. El escenario principal es claro: una victoria ante Venezuela. Cualquier otro resultado, ya sea un empate o una derrota, significaría la eliminación automática.

La Bicolor no solo tiene que ganar si no, tener un buen diferencial de goles, para aumentar su diferencia ante la selección de Libia. Si el triunfo es por un margen mínimo, Guatemala también puede avanzar siempre y cuando Tayikistán no derrote a Panamá. De hecho, un empate entre panameños y tayikos sería el mejor resultado para la selección guatemalteca.