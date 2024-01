Comunicaciones anuncia a Stiwar Mena como refuerzo: quién es, clubes donde jugó y por qué su salida de El Salvador fue polémica

Mena mide 1.86 metros y a sus 29 años ha pasado por varios equipos sudamericanos, como Patriotas Bocayá, Unión Magdalena, Universitario de Popayán y el Deportivo Quindío de su natal Colombia.

Así mismo cuenta con experiencia en el extranjero debido a que jugó para el Deportivo Binacional (Perú) y para el Alianza FC de El Salvador de donde se marchó tras una breve polémica.

El episodio con el Alianza se dio en enero de 2022, debido a que el jugador arregló su traspaso al Unión Magdalena de Santa Marta aún con contrato vigente.

En su momento el club salvadoreño anunció que recurriría a las vías legales por el incumplimiento de contrato por parte del jugador.

Posteriormente Mena ofreció disculpas en un comunicado al Alianza y el equipo las aceptó.

“Quiero expresar mis disculpas con todos ustedes, por la manera que me fui del equipo. Después de un tiempo pensando y recapacitando, sé que cometí un error y entiendo que puedo enmendarlo. Ya llegamos a un acuerdo con la junta directiva para que este problema no escale y me queda de lección no volver a cometerlo”, comentó en su momento.

Stiwar Mena apenas es la tercera alta que el Comunicaciones FC anuncia para el Clausura 2024. Con anterioridad ya compartieron el arribo de Carlos Mejía de Antigua GFC y la contratación de Iván Franco Sopegno como entrenador tras la salida de Willy Cioto.

El primer rival de Comunicaciones en el próximo torneo será Xinabajul Huehue en una fecha y horario aún por confirmar.