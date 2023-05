Comunicaciones FC es el mejor equipo guatemalteco en el ranquin de Concacaf: qué puesto ocupa Municipal y quién lidera la clasificación

El cuadro que actualmente es dirigido por el entrenador uruguayo Willy Olivera, está clasificado para la Copa Centroamericana (antes Liga Concacaf) después de quedar en el primer lugar de la tabla acumulada de la temporada.

Los albos también continúan en su carrera por su título número 32 de la Liga Nacional; enfrentarán a Antigua GFC en las semifinales del torneo Clausura 2023.

El segundo mejor equipo de Guatemala en este ranquin es el CSD Municipal, que acumula mil 115 puntos; están en el puesto 54 del ranquin general.

El listado de clubes de la Concacaf es liderado por el Monterrey de México, con mil 252 unidades.

También figura el equipo de Antigua GFC, en el escalón número 55, con mil 107 puntos. En el 58 está Cobán Imperial, equipo que también está clasificado a la Copa Centroamericana; y Xelajú MC está en el puesto 60.

