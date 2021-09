Comunicaciones jugará en la Liga Concacaf contra el Alianza y su técnico Willy Oliveira confía en la clasificación

Para el técnico de Comunicaciones, Willy Oliveira, el partido será complicado, sin duda, sobre todo porque en los últimos dos juegos no han podido anotar un solo gol. Sin embargo, el técnico uruguayo asegura que es un torneo distinto y buscarán retomar el buen camino.

“Contra Santa Lucía no jugamos bien, pero con Iztapa mejoramos. Contra Once Deportivo – el partido en ronda de grupos – si bien era el segundo juego como equipo, no hicimos cosas, pero en El Salvador sacamos el juego. El Alianza es muy difícil, pero el equipo intentará sacar la ventaja. Vamos poco a poco”, dijo Oliveira durante la conferencia antes del partido de este miércoles 22 de septiembre a las 18 horas.

“No hemos convertido, pero somos los más goleadores en el torneo local. Es preocupante no haber anotado, pero creo que el equipo sigue generando y van a caer – los goles -.”, puntualizó el estratega sudamericano.

El cuadro blanco guatemalteco ha ganado seis juegos, empatado uno y perdido tres, mientras que los salvadoreños llegan como primeros de la Liga Nacional del vecino país con 7 juegos ganados, dos empatados y un perdido. De las 10 fechas que han disputado suman 24 unidades.

📌 Octavos de Final

🆚 Alianza

🏟 Doroteo Guamuch Flores

🗓 Miércoles, 22 de septiembre

⏰ 18:00 hrs.

📺 Canal 11 | ESPN

🏆#SCL2021@Concacaf | #VamosCremas pic.twitter.com/oCb7qUlTPm — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 21, 2021

En cuanto a goles ambas escuadras están parejas. Los guatemaltecos tienen 19 tantos y los aliancistas 22. En los goles en contra están 11 por 10 encajados.

Sin duda será un duelo vibrante entre dos clubes centroamericanos que en sus vitrinas poseen un título a nivel de clubes de la Concacaf. Comunicaciones ganó la Copa de Campeones en 1978, mientras que Alianza logró esa hazaña en 1967.

🛬🇬🇹 Ya estamos en tierras Chapinas 😃👏🏼 Esta es nuestra delegación oficial que ya se encuentra en ciudad de Guatemala para enfrentar a @CremasOficial por @Concacaf 🐘🅰️🇬🇹👊🏼 ¡DALE ALBO!#AlianzaFC 🅰️ #SCL21 pic.twitter.com/e8MtcMoXEF — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) September 21, 2021

Comunicaciones llegó a esta fase del torneo gracias a una victoria global de 4-1 sobre Once Deportivo de El Salvador en la ronda previa.

El internacional salvadoreño Alexander Larín, que aportó un gol ante el Once Deportivo, expresó que enfrentar a Alianza, su exequipo, será complicado, pero tratarán de hacer bien las cosas para obtener una ventaja de cara al partido de vuelta.

Los juegos