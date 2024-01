Comunicaciones oficializa la vuelta de Azarías Londoño tras su breve período en Portugal

Recordemos que Londoño pasó de marcar los goles albos a no jugar casi en Portugal, con el Torreense, donde su desempeño no alcanzó las expectativas. De acuerdo con el portal especializado, Transfermarket, el jugador, de 22 años, no se pudo consolidar en el primer equipo y fue relegado al cuadro sub-23, y después de no lograr anotaciones ni asistencias, el delantero decidió regresar a sus raíces.

De vuelta en el Alianza FC de su país, el equipo decidió prestarlo nuevamente al equipo que hoy comanda el argentino, Iván Franco Sopegno. Previsiblemente, hasta el 31 de diciembre de este 2024, según lo que apunta el mismo sitio.

Cabe recordar que, en su primera etapa con los albos, bajo la dirección técnica de Willy Coito Olivera, Londoño se destacó como uno de los delanteros más consistentes. Consolidándose como el delantero centro titular, su contribución fue clave para llevar al equipo a las semifinales del Clausura 2023, donde cayeron en penales ante Antigua GFC.

Con este retorno, los aficionados esperan que Londoño recupere su mejor forma y contribuya nuevamente a los objetivos del equipo en la próxima temporada. En esta misma línea, la consigna que más repiten los aficionados, es “vamos por la 33”. Por su parte, el anuncio oficial se acompañó de un discreto mensaje: “Bienvenido a casa, Azarías Londoño”.

En su primera etapa con los albos durante el Apertura 2022 y Clausura 2023, Lodoño participó en 37 partidos, anotando 14 goles, tres de ellos en la fase final del semestre pasado, además de proporcionar cinco asistencias.

De esta manera, Londoño, se suma a Carlos Mejía, Stiwar Mena y a Sopegno para encarar las siguientes competiciones con el vigente campeón nacional. Recordemos que Comunicaciones debutará en la liga, el próximo, 20 de enero, aun en horario por definirse recibiendo a Xinabajul.

Además, el 6 de febrero, en la Concacaf Champions League, los de Sopegno disputarán el partido de ida ante Monterrey en el Doroteo Guamuch Flores a las 7 pm. Y después, el 15, viajarán al Norte de México para enfrentar a Rayados en la vuelta a las 9:15 de la noche.