Comunicaciones resurge en el Apertura 2023 gracias al doblete de Erick Rivera y el golazo de José Contreras en la goleada a Coatepeque

La última, el miércoles pasado, con una victoria 2-1 sobre Xelajú MC. Antonio López y Jorge Aparicio anotaron para el equipo de su entrenador uruguayo, mientras que Darwin Lom lo hizo para los chivos.

Sin embargo, este medio días, el joven de 24 años, Erick Rivera, sorprendió al arquero Wander Cruz, marcando en dos oportunidades. El primero llegó temprano en el partido, cuando Edy Palencia, dorsal 35, desbordó por la banda y entregó un pase perfecto para que Rivera anotara el 1-0 al minuto 3. El mismo Rivera aumentó la ventaja en el minuto 17, aprovechando un rebote tras un tiro libre ejecutado por Antonio López.

“Somos el equipo más grande y tenemos que demostrarlo, no empezamos como queríamos, pero tenemos que mejorar. Gracias a los aficionados que no paran de cantar, ellos son los que nos motivan. Creo que el profe Willi confía en mí, por eso me trajo, pero sobre todo Dios me da las fuerzas para hacer las cosas bien, al igual que mi familia. Ellos me dicen que no me desespere, que mi momento va a llegar y que tengo que aprovechar”, dijo el joven Rivera al finalizar el encuentro, reconociendo también que el ecuatoriano Baena está pasando un buen momento, pero que él también está presente para cuando se le requiera.

Ya en el complemento, los coatepecanos no consiguieron detener el embate blanco. Y al 59, el líder crema, José Contreras, mostró su categoría de 10 al pegarle con el pie derecho abierto para colocarla en el ángulo de Cruz. Esto luego de bajar un centro que le tiró Diego Santis de derecha a izquierda.

Este tanto supuso el gol número 72 para el “Moyo” en su historia dentro de Comunicaciones.

Pese a esto, el paseo crema, no terminó ahí, todavía Lynner García, al 75, selló la goleada 4-0, luego de un buen movimiento al desmarcarse. Y finalmente al 83, Lynner García sentenció el 5-0 final tras cruzar al guardameta rival.

De esta forma, Comunicaciones asciende al segundo puesto del grupo A en la tabla de posiciones, solo superado por Malacateco, líder del grupo, que se enfrenta a Xinabajul a las 5 de la tarde en el estadio Los Cuchumatanes.

Así, los blancos, llegan a tres festejos, cuatro empates y dos derrotas. Por su parte, Coatepeque va en cuarta plaza, con un triunfo menos que Comunicaciones, una igualdad más y también el doble de las derrotas.

Esto de manera transitoria, pues solo tiene una unidad de distancia sobre la X de Pablo Centrone que juega a segunda hora, frente a los toros.

En otros resultados, el sábado, Mixco fue derrotado por Municipal con un 0-3 mediante Gabriel Leyes (x2) y Pedro Altán. Y a segunda hora, Achupa le pegó a domicilio a Guastatoya, 1-2. Elieser Quiñónez y Erick Lemus anotaron para los cebolleros. Marcelo Ferreira descontó para los pecho amarillo.