Comunicaciones vs Pumas: Precio de los boletos, cuándo y en dónde se jugará el amistoso en Estados Unidos

Ni Comunicaciones ni Pumas han oficializado el compromiso en sus redes sociales, sin embargo, la cuenta de la plataforma X (antes Twitter) del San José Earthquakes de la MLS y el perfil del Paypal Park, estadio en donde se celebrará el partido, dieron a conocer que la venta de entradas ya está disponible.

“La preventa para los poseedores de boletos de temporada de Quakes comenzará el 19 de septiembre a la 1 p. m. antes de que los boletos estén disponibles para el público en general el 20 de septiembre a las 2 p. m. Los boletos se pueden comprar a través de ticketmaster y las suites se pueden comprar a través de Suite Pro” se lee en la publicación.

Este partido amistoso se llevará a cabo el 15 de octubre, ya que durante ese periodo de tiempo se jugará una fecha Fifa. A raíz de eso, ambos equipos quedarán mermados si sus futbolistas llegaran a recibir convocatorias por parte de sus selecciones nacionales.

El escenario que acogerá el duelo será el Paypal Park, estadio con capacidad para 18 mil espectadores. Este esta ubicado en San José, California, Estados Unidos.

Comunicaciones juega este 20 de septiembre en condición de local en el Estadio Doroteo Guamuch Flores ante Xelajú MC en busca de salir del sótano de la Liga Nacional, ya que la victoria a primera hora de Achuapa sobre Antigua GFC le obliga a ganar ante el actual campeón si no quiere dormir en el fondo de la tabla.

Antes, a las 18:30 horas, Guastatoya recibe en casa al CSD Municipal en el estadio David Cordón Hichos que ahora puede disputar partidos en horarios nocturnos gracias a la nueva iluminación con la que cuenta.

