Comunicaciones y Santa Lucía librarán la última batalla por el título del Clausura 2021

Comunicaciones y Santa Lucía se enfrentan este domingo en el partido de vuelta de la final del Clausura 2021. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Los albos están contra las cuerdas y enfrente tiene a un equipo que en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2021 les pegó una goleada con practicidad y contundencia. Aún así, los albos confían en la remontada hoy, cuando se enfrenten en la vuelta en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, a las 18 horas.

No será fácil, pero tampoco imposible, han publicado varios de los referentes del club blanco, que está en busca de ganar su título 31 —y empatar a su archirrival Municipal, así como ponerle fin a una sequía de seis años de no levantar ninguna copa.

El central para este juego será el internacional Mario Escobar Toca. Lo acompañarán los asistentes Juan Daniel Tipaz y René Ochoa. Como cuarto árbitro fue designado Bryan López.

Lo toma en serio

El técnico de Santa Lucía Cotzumalguapa, Mario Acevedo, tiene claro que el juego de vuelta lo deben tomar con seriedad y no confiarse de nada, para terminar con éxito lo que hicieron en casa.

En el partido de ida, los jaguares hicieron un partido inteligente frente a un cuadro capitalino que no pudo revertir las cosas aún con los cambios de Mauricio Tapia después de las rotaciones.

El cuadro luciano se encargó de encaminar la serie a su favor con cuatro tantos que anotaron Diego Ruiz, Romario Da Silva en dos ocasiones e Isaac Acuña.

Acevedo, que fue leal a su forma de juego, ha expresado que se plantará de la misma forma en la resolución de la llave final. Para este partido espera contar con Ánllel Porras y José Javier del Águila.

Los cremas no contarán con José Pinto, que fue expulsado en la ida luego de haber cometido una falta contra Ruiz, que el central Wálter López marcó como penal. El mismo jugador de Santa Lucía fue al cobro, pero lo erró.

Los blancos no cuentan por ahora con José Corena, que en partidos anteriores ha sido trascendental. Hasta ahora, Tapia ha guardado silencio y se desconoce si va a repetir el once de la ida. Todo apunta a que no, pero también deberá esperar la evolución de algunos jugadores que han presentado molestias musculares.

A puerta cerrada

El partido de vuelta en el Doroteo Guamuch será a puerta cerrada, pero se espera la llegada de algunas barras de aficionados a alentar al equipo de Comunicaciones en los alrededores del estadio.

El semáforo que maneja el Ministerio de Salud impide que asista público, debido a la situación de la pandemia de covid-19.

Por ahora, se espera la resolución de las autoridades sanitarias respecto del juego de ida, al que asistieron más de 10 mil personas al estadio municipal de Santa Lucía, aun cuando estaba prohibido porque ese municipio está en rojo.

Comunicaciones está a 90 minutos de una remontada histórica y los escuintlecos al mismo tiempo de alcanzar su primer título. Tapia está a 90 minutos de ganar su primer título con los cremas y Acevedo el primero de su carrera.