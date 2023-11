“Concacaf debería darle visibilidad al futbol femenino y no restringirlo”, Ana Lucía Martínez sobre el acceso de los aficionados de cara al encuentro de Guatemala contra Jamaica

En la era de la globalización, el futbol también se ha modernizado en algunos aspectos, sin embargo, en el apartado de accesibilidad, no tanto. Parece mentira que, en la época actual, plagada de streams, el contenido geo bloqueado siga siendo un impedimento para que los habitantes, y aficionados, de determinado país no puedan disfrutar de manera libre del partido de su Selección Nacional.

Esto porque la restricción por región evita que, aun siendo un partido de la Azul y Blanco, estando en Guatemala, y a pesar de que la misma organización anuncie que se puede ver en su canal de Youtube, cuando llega la hora del partido, uno se dé cuenta de que no es posible acceder al contenido.

En esta misma línea, la jugadora de la Serie A italiana, nos compartió su forma de ver el asunto, mediante una conversación a través de las redes sociales.

“A mi también me pasa. Cuando estaba intentando ver el partido de los hombres en Concacaf GO (Aplicación que tiene los derechos de transmisión), y me salía que estaba bloqueado para mi región”, contó la delantera del Pomigliano, equipo establecido en 2019.

“Creo que, en el caso de las competiciones de las selecciones, Concacaf y demás organizaciones deberían de tener su contenido abierto en cualquier región para que las personas tengan más acceso, porque al final, el punto es que el futbol femenino tenga más visibilidad, no restringirlo”, remarcó la autora de 3 goles esta temporada con las panteras acerca de la problemática que evita que la afición pueda sentirse más identificada con sus equipos al no poder acceder a sus partidos, si no se tiene una cuenta en una aplicación de pago.

“Esa es la parte que no me gusta, creo que, en vez de globalizarlo, lo limitan demasiado”, zanjó en cuanto a este tema.

Además, Analu, también analizó el duelo trascendental, para la clasificación de la Bicolor al primer campeonato de Copa Oro, el próximo 3 de diciembre ante Jamaica, en el estadio nacional, Doroteo Guamuch Flores, y para el cual, la Fedefut ya hizo público los precios para los boletos ese día (25,50 y 100 para preferencia, palco y tribuna).

“Yo lo veo difícil, verdad. Jamaica, imagino que llevará a todas sus jugadoras”, expresó la máxima goleadora de su club en esta campaña, en referencia al conflicto que marginó a las legionarias de las reggae girlz para el primer encuentro entre los mismos conjuntos, porque la federación de ese país la federación de aquel país incumplió pagos a sus futbolistas, por lo que estas tomaron acciones de hecho y no atendieron la convocatoria de su seleccionado.

En contraste, para el juego de vuelta, el sitio oficial de la JFF, confirma que este adeudo ya fue pagado “en totalidad” tras la participación que tuvo su equipo en el reciente Mundial femenino. Del mismo modo, también se puede leer que ratificaron en el puesto, al entrenador, Xavier Gilbert. Quien, a su vez, hizo público el llamado de sus 23 convocadas para el partido del 29 de noviembre ante Panamá, en Kingston.

Sin embargo, las chapinas, contarán con la inclusión de cuatro nuevas legionarias, Whitney López, Michele Ruano, Elizabeth Estrada y Elisa Texaj. De ellas, Ruano, tomó parte en el 2-2 del pasado 29 de octubre contra Jamaica. También destaca en la convocatoria el regreso de Andrea Álvarez, quien actúa en el Eíbar español.

Recordemos que, el Grupo B está liderado por las panameñas, seguidas de las chapinas y con las jamaiquinas en tercer lugar, y que estos duelos determinarán el primer lugar del grupo, el único que pasará directo a la Copa Oro W 2024, ya que el segundo puesto deberá disputar la Ronda Preliminar.

Por lo que, una victoria del cuadro que maneja Karla Alemán, en combinación con una derrota de las dirigidas por Gilbert ante Panamá, colocaría a las nacionales en el primer puesto. De no conseguir ganar el sector, las de Alemán, irían al repechaje contra el ganador de la Liga B.

Finalmente, la jugadora, de 33 años, se refirió a su buen momento en el máximo circuito italiano, donde el pasado fin de semana, consiguieron recién su primera victoria del campeonato, bajo las órdenes de Alessandro Caruso. Caruso relevó en el banquillo al español, Antonio Contreras, quien fue cesado tras la derrota ante la Sampdoria, en la jornada 6.

“Se sintió bien, además, por todas las patadas que me dieron”, comentó Analu, quien disputó un duelo particular, pues se trataba del Nápoles, equipo donde militó en el 2020 durante su primera incursión en el futbol italiano.

Además, por tratarse de dos equipos del sur, este juego “estuvo caliente”, ya que se trata de un derbi y es un duelo directo en la parte baja de la clasificación, con el Pomigliano en noveno lugar y el Napoli en décimo.

Esta temporada, Ana Lucía, está en el cuarto puesto de la tabla de goleadoras, y se encuentra igualada en el cuarto puesto con las mismas anotaciones que Arianna Caruso, de la Juventus, Kosovare Asllani, del Milán, entre otras.

Y este fin de semana, buscarán su segundo triunfo al hilo, de visita en el estadio Ferruccio para medirse mañana a las 5:30 de la mañana, hora nuestra, al quinto lugar de la clasificación Como Women.