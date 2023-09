Conozca los antecedentes de enfrentamientos entre las selecciones de Guatemala y Panamá a nivel femenino

“Ojalá sea igual cómo comenzó el anterior proceso, ahora si esperamos sacar los dos resultados, pero que comience bien con un grupo de jugadoras, también como fue en ese momento, que se estaban ganando su lugar y con miras a lo que viene que es Copa Oro y también el Mundial dentro de cuatro años”, indicó Quintana.

Ambas selecciones integran el grupo B de la Liga A de la Concacaf y también tendrán que enfrentarse ya sea a Canadá o Jamaica, quienes jugarán una serie para clasificar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y la selección que pierda se unirá a las guatemaltecas y panameñas.

Para la Bicolor este será el primer desafío bajo el mando de la costarricense Karla Alemán, quien llegó a finales del año pasado a tomar el mando de la Bicolor mayor y la coordinación general de selecciones femeninas.

“Tenemos a 23 guerreras dispuestas a hacer historia, que tienen gran calidad y la disposición de darle una alegría al país. Panamá viene de un mundial de hacer un buen trabajo y por supuesto nos va a exigir mucho. Jugar contra las mejores nos exige y eso nos da un beneficio importante y enfrentaremos a una gran selección, pero desde el primer minuto saldremos a ganar”, mencionó Alemán.

Antecedentes

Este será el décimo enfrentamiento entre Guatemala y Panamá en selecciones femeninas de categoría mayor.

El historial entre ambas escuadras está parejo, ya que de las nueve anteriores han empatado en una ocasión y cada una tiene cuatro triunfos. La Bicolor ha marcado en 13 ocasiones y las canaleras en 18.

Formato de competencia

La Copa Oro W 2024 se llevará a cabo en los Estados Unidos del 20 de febrero al 10 de marzo de 2024.

En la Clasificatoria a la Copa Oro W, los 34 equipos participantes se dividirán en tres ligas: Liga A, Liga B y Liga C.

La Liga A tendrá a los nueve equipos mejor clasificados divididos en tres grupos de tres. La Liga B estará formada por 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro equipos, mientras que la Liga C tendrá 13 equipos en total. En la Liga C, el Grupo A tendrá tres equipos, mientras que el Grupo B, el Grupo C y el Grupo D tendrán tres equipos cada uno. En las tres ligas, los equipos jugarán entre sí en casa y como visitantes.

Equipos participantes

Liga A

Grupo A: México, Trinidad y Tobago y Puerto Rico

Grupo B: Canadá o Jamaica, Panamá y Guatemala

Grupo C: Costa Rica, Haití y Saint Kitts y Nevis

Estados Unidos ya está clasificado para la Copa Oro W 2024, mientras que el ganador del Play-In Olímpico de septiembre entre Canadá y Jamaica también clasificará. El Play-in está programado para el 22 y 26 de septiembre, y el equipo derrotado se ubicará en el grupo B junto a Panamá y Guatemala.

Los otros cuatro lugares de la Copa Oro W 2024 serán ocupados por cuatro equipos invitados de la región de Conmebol: Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay (determinados con base en los resultados de la Copa América Femenina 2022).

https://x.com/fedefut_oficial/status/1704475538000060891?s=20