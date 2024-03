La actividad en el Torneo Clausura 2024 del futbol guatemalteco continuará esta Semana Santa. Después de una jornada atípica entre en el 23 y 24 de marzo, en donde no se jugaron todos los partidos debido a participación internacional de la Selección de Guatemala, todos los equipos regresan a la acción para darle continuidad al campeonato local que ya está próximo a definir a sus clasificados a fase final.

Pese a que muchos estarán de descanso la semana estará cargada de futbol ya que se tendrán hasta tres días de actividad.

Los equipos que abren el telón serán Achuapa y Xinabajul Huehue con su duelo en el estadio Winston Pineda a las 15 horas este 27 de marzo. Luego llegará el turno de Antigua GFC y Comunicaciones FC.

El cuadro colonial recibirá al combinado albo a las 20 horas en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Antigua es actual líder de la tabla general con 25 puntos, si llega a ganar aumentará su ventaja con respecto al segundo clasificado (Cobán Imperial) a cuatro unidades. Comunicaciones por su parte llega al duelo con dos partidos pendientes y en cuarta posición. Una victoria le haría subir a tercera posición y con un encuentro aún pendiente podría incluso aspirar al primer lugar.

El 28 de marzo continuará la acción: primero con el Zacapa vs Xelajú MC, después con el Municipal vs Cobán Imperial, seguirá el Achuapa vs Xinabajul y cerrará el Guastatoya vs Coatepeque.

El duelo entre Zacapa y Xelajú es de vital importancia en el tema del descenso, ya que el equipo oriental está obligado a ganar para poder soñar con salvar la categoría, mientras que el Xelajú MC también se ve en la necesidad de salir con los tres puntos de su visita al estadio David Ordóñez Bardales para no comprometer su estadía en la Liga Mayor. El encuentro está programado a las 11 horas.

A las 14 horas el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" acogerá un choque de alto calibre entre el CSD Municipal (sexto con 16 puntos) y el Cobán Imperial (segundo con 24 puntos). Dependiendo del resultado del duelo entre Antigua y Comunicaciones, Cobán podría aspirar incluso a quedarse con el liderato si derrota a los escarlatas. El cuadro edil por su parte querrá lograr la mayor cantidad de puntos posibles antes de enfrentar a su rival Comunicaciones el 17 de abril.

Casi dos horas después será el turno de Guastatoya que se mide un Deportivo Coatepeque ya descendido.

La acción de la jornada 13 del Clausura 2024 finalizará el sábado 30 de marzo cuando el Deportivo Mixco enfrente en el estadio Santo Domingo a las 16 horas al Deportivo Malacateco.

Así se jugará la jornada 13 del Clausura 2024 en Semana Santa