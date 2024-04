Darwin Gregorio Lom Moscoso, actual futbolista del Deportivo Mixco atendió el podcast de Jorge Aparicio "Vamos que Vamos" y habló sobre su estadía en Xelajú MC y su relación con el técnico Amarini Villatoro.

Lom llegó al Xelajú MC en 2022 con el llamado a ser la estrella del conjunto altense y supo responder después de dos torneos ya que se coronó campeón en el Clausura 2023, sin embargo, un semestre después perdió protagonismo y acabó abandonando la disciplina súperchiva en diciembre de 2023.

Con la camiseta del club de Quetzaltenango Lom registró 54 partidos y anotó 17 goles, sin embargo, desde inicios del Apertura 2023 su relación con Amarini Villatoro, técnico que le dio la oportunidad de debutar con Selección de Guatemala y que le llevó a Xelajú, pareció deteriorarse y se marchó a Mixco.

En su charla con Jorge Aparicio en el podcast "Vamos que Vamos" Lom declaró que sus últimos momentos en Quetzaltenango no se dieron como lo deseaba, pero fue claro en decir que para él todo terminó "tranquilo y bien" con Amarini Villatoro, pero que no entiende por qué el técnico mencionó tras el duelo ante el FAS por Copa Centroamericana que no le veía comprometido.

"Uno de entrenador lleva dos caminos, respaldar a un jugador o a un grupo, soy lo suficientemente inteligente para respaldar al grupo, es lo que estoy haciendo y el grupo se siente respaldado por mí. Tenemos un grupo unido, como una familia, son obreros, quieren que todos vayan por el mismo lado, que todos trabajen, honestos, profesionales en todo momento, que sea prioridad pelear una pelota, matarse dentro de una cancha", fueron las palabras de Villatoro cuando fue consultado sobre la falta de minutos de Lom, además también llegó a decir que las decisiones que tomó fueron por el cariño hacia el delantero. "Lo recomendé en Malacatán, en otros equipos, lo traje a Xela, lo aprecio, pero también cuando le tienes cariño y aprecio a una persona, hay ciertos momentos en el que también hay que llamarle la atención por su bien", expresó en su momento el estratega.

"Para mi todo tranquilo, pero todavía no entiendo por qué salió a decir eso a toda Centroamérica. Eso fue algo que como futbolista me pegó mucho. Con él diciendo eso me quitó tres o cuatro ofertas que tenía en la mesa y no sé si eso es lo que él quería hacer, no lo sé", dijo Lom a Aparicio.

"Si algún día hablamos lo único que le quiero decir es '¿por qué pasó todo eso?' Él me conocía como soy, fue el primer entrenador que me vio cuando vine y me pidió a selección", a pesar de eso, Lom considera que está agradecido por las oportunidades que le dio Villatoro.

"Le agradezco por todo lo que ha hecho, cuando nadie confiaba en mí me trajo. Le deseo lo mejor, ojalá que salgan de donde están (peleando por no descender)", expresó.

Sobre las ofertas que mencionó, Lom dijo que eran dos en Centroamérica y una en Europa, también dijo que se preguntó en Quetzaltenango de él y que todos le estaban "tirando".

"Me mandaron mensajes, que preguntaron a la gente en Xela de cómo es Darwin Lom como persona y jugador y todos me estaban tirando. 'Darwin ahorita no está jugando y hace berrinches' dijeron. Al final del día lo dejaron, vieron que no estaba jugando y lo dejaron. Es increíble como una persona puede cambiarte la carrera. Sólo quiero que sepa la gente y el profe, el impacto que tienen. Tienen que respaldar igual que la afición y seguir motivando, cuando uno está hundido lo último que quiere es que le sigan tirando. Uno sabe cuando está jugando mal y yo mismo me estoy tirando, no necesito escucharlo de otra gente y eso me enojaba, pero ya aprendí a no meterme con la afición y me quiero disculpar con toda la afición de Xela cuando me peleé con ellos", finalizó el delantero de 26 años.