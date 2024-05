Con la finalidad de evaluar las acciones efectuadas en el estadio Santo Domingo de Guzmán de Mixco, donde se disputará el sábado 11 de mayo el encuentro entre el Deportivo Mixco y Club Social Municipal, personal técnico de la Dirección de Mitigación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) llevó a cabo una visita de campo que concluyó con que el recinto no cumple con las normas de seguridad.

El estadio está integrado por área de cancha, un graderío de concreto y dos edificaciones de mampostería para uso de servicios.

Personal de la Municipalidad de Mixco informó a Conred que el graderío fijo posee la capacidad de 5 mil personas.

El informe publicado por la Conred dio a conocer que para el evento deportivo se ha instalado un andamio metálico que servirá de graderío alrededor de la cancha.

La institución señala en su reporte que durante el recorrido se contó con el acompañamiento de Mario Zabala, jefe de Asesoría Jurídica del gobierno local, y Walter Marroquín, jefe de seguridad de la comuna.

Lea también: Conred recomienda que nuevos graderíos del estadio de Mixco no se usen para final con Municipal

SI NO SABEN DE GRADERÍOS NO OPINEN DIJO EL SUPER ALCALDE DE MIXCO @netobran



Jamás pondré en riesgo a los vecinos de Mixco.

Pero en vista de todo lo que está pasando , ya no venderé más entradas y solo será el aforo de lo vendido hoy en en preventa que fueron 7,000 tickets. pic.twitter.com/AB2EzshdFl