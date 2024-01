Descenso de 35 posiciones y peor que la hondureña y nicaragüense: Este lugar ocupa la Liga de futbol de Guatemala en el ranking mundial de la IFFHS

En la última actualización, la liga de Guatemala figura entre el listado compartido, pero en una posición considerablemente inferior con respecto al año 2022.

Según la IFFHS, la liga de futbol de Guatemala es la número 77 a nivel mundial, mientras que el año anterior era la 42. Esto supone un descenso de 35 posiciones.

La Liga Nacional pasó de estar cerca de otras de la región como la hondureña (36), costarricense (37) y la MLS (43), a estar a la par de las ligas de Tailandia y Angola y ser superada por la liga de Nicaragua.

Además, según el ranking, la local es la sexta liga de la Concacaf. México (36), Costa Rica (50), Estados Unidos (63), Honduras (71) y Nicaragua (72) tienen mejores torneos que Guatemala.

Este ranking lo realiza la IFFHS de forma anual desde 1991 con el objetivo de medir y ordenar de mejor a peor las ligas de futbol del planeta. Cada año es normal ver algunos cambios en las posiciones y regularmente también hay sorpresas.

El nivel de las ligas europeas y las sudamericanas es superior al del resto de confederaciones del planeta. El top 20 está plagado de ligas UEFA con 14, la Conmebol tiene 5 y la CAF (África) tiene 1.

En el listado de clubes por su parte Comunicaciones (puesto 14) y Xelajú MC (25) son los únicos equipos guatemaltecos en aparecer en top 30 de la Concacaf. En el ranking mundial los cremas son 271 y el cuadro Súperchivo es 380.

