Dewinder, el sucesor de los Bradley

Dewinder Bradley, nuevo delantero de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

El chucho, como le apodan por su ambición de gol, sabe que le espera un enorme desafío, pues debe competir fuertemente con delanteros de gran talla como el mexicano Agustín Herrera y el colombiano Bladimir Díaz para ganarse la confianza del técnico Mauricio Tapia.

Confeso admirador del Barcelona FC, de Lionel Messi, del mismo Herrera y, especialmente, de su hermano Luis, quien militó durante varios torneos en el conjunto albo, Dewinder promete luchar y aportar lo mejor de sí para ayudar a conquistar el título en el nuevo campeonato, que comienza hoy con el partido Siquinalá-Sanarate, a las 19 horas.

“Haber llegado a Comunicaciones es uno de los pasos más grandes que he dado en mi carrera. La verdad, estoy demasiado contento de cumplir uno de mis mayores sueños”, expresó ayer el nuevo fichaje, antes de participar en la práctica, en la cancha alterna del estadio Cementos Progreso.

Debutar, jugar, anotar goles y salir campeón son metas que se mueven de un lugar a otro en la mente del jugador originario de Boca del Monte.

“En este club, una de mis mayores inspiraciones es mi hermano. Quiero poner en alto el apellido Bradley, tal como lo hizo él —Luis—. Él fue una figura en este equipo y quiero seguir sus pasos para engrandecer a Comunicaciones”, afirmó el jugador, quien militó el pasado torneo en Capitalinos, en la Primera División.

CORRE POR SUS VENAS

Dewinder es el cuarto de seis hermanos. Se graduó de perito en Administración de Empresas, pero asegura que el futbol corre por su venas.

“Me formé en el equipo Boca del Monte —tercera división— cuando tenía 16 años. También jugué en Juventud Pinulteca —segunda división—, Fraijanes, Panajachel y Capitalinos FC”, refirió quien se ha convertido en una de las nuevas esperanzas de gol en el armado albo.

Recordó que en la temporada pasada anotó 12 dianas en su entonces equipo, una cuota que lo impulsa a trabajar más para contribuir a lograr los objetivos.

“Sé que Comunicaciones es mi primer club en la Liga Nacional, y como lo dije un día: soy un novato, pero eso no me impide trabajar y luchar por ganarme un puesto. Lo voy a lograr y por eso lucho día a día”, indicó.

Bradley sabe que en los cremas las exigencias son mayores porque es un plantel que está obligado a brillar y porque cuenta con jugadores de talento y experiencia.

“Para nadie es un secreto la clase y la gran calidad que hay en el equipo. Es un grandísimo reto el que me espera acá. Sé que no me quedará grande la camisola, es una tarea que cualquiera puede ver demasiado difícil, pero no es imposible”, enfatizó Bradley.

Los albos debutarán mañana contra Xelajú MC, en el estadio Doroteo Guamuch Flores, y Bradley está ansioso, pues espera jugar y demostrar por qué llegó a Comunicaciones.

“Mi hermano Luis siempre fue positivo, ganador y disciplinado. Nunca se quedaba atrás y se esforzaba por lograr lo que se proponía. Eso es lo que quiero copiar de él”, expuso Dewinder en la antesala de la que podría ser su primera participación en la máxima categoría del futbol nacional.

El sucesor de Luis Bradley asegura que en el terreno de juego se transforma en un gladiador. “Soy un guerrero, corro, peleo todos los balones. Cuando estoy dentro del área me convierto en un chucho, como me dicen”, aseguró Dewinder.

