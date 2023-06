El mensaje de Carlos Ruiz a Arquímides Ordóñez: “Como guatemaltecos nuestros sueños no son los mismos que los tuyos”

El exdelantero nacional Carlos el Pescado Ruiz le dedicó unas palabras a Arquímides Ordóñez por la supuesta decisión de no competir con Guatemala en la Copa Oro 2023 para sumar minutos con su equipo, el Cincinnati FC de la MLS.

Durante las últimas semanas se ha hablado sobre su participación con la Selección de Guatemala, ya que su nombre apareció en la lista preliminar de Luis Fernando Tena; sin embargo, el mundialista Sub 20 no disputará el certamen con la Azul y Blanco.

De momento, el futbolista de 19 años nacido en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, no ha dado su versión oficial del por qué no jugará la Copa Oro 2023.

Pero ante esta situación y los rumores de que Quimi prefirió quedarse con el Cincinnati FC para sumar minutos y mantener la opción de vestir los colores de Estados Unidos, el goleador histórico de Guatemala, Carlos el Pescado Ruiz, le envió un fuerte mensaje.

“@Quimi_Ordo lo más espectacular que le puede pasar a un atleta es representar a su país de nacimiento, no te conozco pero me ilusioné como muchos pensando que jugarías para nuestro país Guatemala. En la vida hay sueños que cumplir y el tuyo es representar a tu país, no te culpo, porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo”, escribió en un tuit el exjugador del Galaxy y de Municipal, entre otros.

“No hay ni habrá algo que me hubiera hecho no querer representar a mi país de nacimiento, como guatemaltecos nuestros sueños no son los mismos que los tuyos. Te deseo lo mejor y que tus sueños y metas se cumplan. Abrazo de gol”, concluyó el mensaje del Pescado.

@Quimi_Ordo lo mas espectacular que le puede pasar a un atleta es representar a su país de nacimiento, no te conozco pero me ilunicione como muchos pensando que jugarían para nuestro país Guatemala, en la vida hay sueños que cumplir y el tuyo es representar a tu pais, no te culpo — Carlos Ruiz (@FishCr20) June 22, 2023

Carlos Ruiz es el máximo goleador de la historia con la Selección de Guatemala, con un total de 68 dianas.