El mensaje de felicitación del FC Cincinnati a Arquímides Ordóñez por su convocatoria para el Mundial Sub 20 de Argentina

En los últimos meses Quimi había sido tema de conversación entre los aficionados guatemaltecos, pues en redes sociales existían rumores de que el artillero podría no jugar el Mundial Sub 20.

“Congrats, Quim! (¡Felicitaciones, Quim!)”, dice el mensaje que publicó el club de la MLS. Además, el mensaje en redes sociales está acompaño de un artículo en el que se explican detalles de Argentina 2023 y el calendario de partidos de la Selección Sub 20 de Guatemala.

“Ordoñez, el único jugador que anotó en los tres partidos de la fase de grupos del Campeonato Sub 20 de Concacaf el año pasado, anotó sus cinco goles en seis apariciones y fue incluido en el XI Mejor del torneo”, señala la nota publicada en el portal web del FC Cincinnati.

Arquímides Ordóñez es la gran figura de la Sub 20 que representará a Guatemala en el Mundial (del 20 de mayo al 11 de junio).

La Bicolor quedó ubicada en el grupo A, junto a la anfitriona Argentina, Nueva Zelanda y Uzbekistán.

Ready for the world's stage. @Quimi_Ordo named to Guatemalan roster for 2023 FIFA U-20 World Cup.

— FC Cincinnati (@fccincinnati) May 11, 2023