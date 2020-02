El Pelusa Sequén se siente renovado con Antigua GFC

Renato Sequén tiene la confianza del entrenador colonial, Antonio Torres Servín. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

El mediocampista Renato Sequén no piensa desperdiciar la confianza que ha obtenido del equipo de Antigua GFC y el entrenador mexicano Juan Antonio Torres Servín.

El jugador, formado en las fuerzas básicas del equipo de Municipal, llegó a las filas del cuadro colonial con una mentalidad más fortalecida, un componente que combinó bien con los ideales del estratega norteño y el club.

“Gracias a Dios las lesiones ya no me han afectado, porque hubo un tiempo en el que estuve expuesto a muchas lesiones y golpes, pero eso ya quedó atrás. Estoy muy fuerte mental, física y emocionalmente, y eso me ayuda”, afirmó el Pelusa Sequén.

El jugador guatemalteco también se siente afortunado por contar con el apoyo de Dios, su familia y sus padres. “Eso ha sido fundamental en mi vida”, agregó el futbolista.

Siempre al frente

Sequén ha tenido la virtud de ser paciente en el crecimiento de su carrera futbolística.

Después de haber dejado a los escarlatas en el 2016 y enrolarse en la Universidad de San Carlos, cuenta que los momentos difíciles —asuntos administrativos y lesiones— le han servido para crecer.

“Uno, siempre, en los distintos equipos se topa con experiencias nuevas. Es difícil en cualquier equipo, y a pesar de ello hay que saber disfrutarlo y aprender. Más que complicado, las cosas me han servido para crecer. Sanarate y Malacateco son dos equipos a los que tengo que agradecer mucho”, afirma.

El Pelusa confiesa que trabaja con intensidad para mejorar siempre, pero uno de sus grandes secretos radica en orar antes de entrar a la cancha, pidiendo que Dios lo libre de las lesiones y pueda aportar a su equipo, y pensando en los dos amores que lo han acompañado siempre: su esposa, Alejandra, y su pequeña hija de 1 año y 5 meses, Alejandra Renata.

Por ahora todo transcurre bien para Sequén con la escuadra panzaverde, en la cual ha encontrado un ambiente en el que han valorado su talento en el medio campo.

“Siempre es bueno estar listo, y uno nunca debe pensar que lo sabe todo. Estoy dispuesto a crecer como persona, futbolista y con el club”, expresa.

Los coloniales visitan a Mixco el sábado próximo, a las 19 horas, en el estadio Santo Domingo de Guzmán.