El Real Madrid gana de visita ante el Girona y se acerca al liderato en la Liga Española

El Real Madrid dejó atrás este sábado las derrotas en Liverpool y en Bilbao con una goleada por 0-3 en Girona que sirvió para sacar petróleo del empate del Barcelona ante el Real Betis y situarse a dos puntos del liderato con un partido pendiente y para que Daniel Yáñez debutara con el primer equipo, aunque Carlo Ancelotti lamentó dos nuevas lesiones: Jude Bellingham y Ferland Mendy.

Bellingham, Arda Güler y Kylian Mbappé calcaron el 0-3 del año pasado en el Estadi de Montilivi para recuperar la confianza antes del trascendental encuentro del martes en Italia contra la Atalanta y pusieron fin a la buena dinámica del equipo de Míchel Sánchez en LaLiga EA Sports, después de tres triunfos y un empate. El martes recibirá al Liverpool en una final para sus ambiciones en la Liga de Campeones.

Después de la eliminación en la Copa del Rey, tan dolorosa e inesperada, ante un rival de Segunda Federación con un jugador de campo como portero en los penaltis, el Girona saltó al césped con ganas de reivindicarse y sometió al Madrid.

Antes de la media hora Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni, titular en el eje de la zaga en el sitio de Raúl Asencio, suplente, ya lo habían probado desde lejos, como consecuencia de la falta de ideas en el último tercio.

Aparecían muestras de frustración en Bellingham o Mbappé y el Girona, dueño del encuentro, coleccionaba méritos para adelantarse, pero perdonó. Y el Madrid no. Creció y primero avisó con un chut de Brahim Díaz desde la frontal del área que topó con una gran parada de Paulo Gazzaniga. Y conquistó el 0-1 a los 36 minutos, después de una presión alta y una recuperación de Fede Valverde.

Pero el 0-2 acabó cayendo, en el minuto 55 y obra de Arda Güler. El turco recibió un pase al hueco de Bellingham, batió a Gazzaniga con un disparo cruzado y celebró con rabia su primer gol del curso.

