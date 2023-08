El técnico de Cobán Imperial crítico con la gramilla del Doroteo Guamuch Flores: “Esta muy mal el campo”

El CSD Cobán Imperial jugará este 8 de agosto ante el CD Universidad un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana en la cancha del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, esto debido a que el equipo cobanero no puede utilizar su recinto, el José Ángel Rossi, debido a que no cuenta con el aval de la Concacaf.

“No me esperaba encontrar el estadio y el campo en las condiciones que lo vi. La verdad esperaba una mejor gramilla, un mejor campo. Sinceramente lo digo, está muy mal el campo. El césped está alto, hay lugares donde está muy dispareja y hay lugares donde la gramilla está más alta o baja. La verdad sí me esperaba otro escenario y no sé si en el tiempo que falta se tratará de mejorar esto” fueron las palabras de César Méndez, el actual entrador del Cobán Imperial.

Sobre el tema de la gramilla del Estadio Nacional, Luis Fernando Tena, el director técnico de la Selección de Guatemala ya habría solicitado a la Fedefut la contratación de una persona que pueda darle mantenimiento, esto a raíz de los juegos que la Bicolor sostendrá ante Panamá y El Salvador en la Liga de Naciones de la Concacaf que arranca el próximo mes de septiembre.

El equipo cobanero jugará este 8 de agosto su primer partido en condición de local en la Copa Centroamericana de la Concacaf, en su estreno en la competición ganó por marcador de 4 goles a 1 al Jocoro de El Salvaldor, aquel juego le permitió a los dirigidos por Méndez ocupar la primera posición del Grupo A.

Sin embargo, en el Apertura 2023 los príncipes azules no contaron con la misma fortuna y cayeron en el Ángel Rossi 1-3 ante el Deportivo Malacateco.

Tras enfrentar al CD Universitario en la segunda fecha, el conjunto de Alta Verapaz deberá enfrenta al Cartaginés (también en el Doroteo Guamuch) y posteriormente visitará la cancha del Saprissa.