El técnico de Jamaica elogia a Luis Fernando Tena y a la Selección de Guatemala: “Tienen mi respeto”

El islandés también se refirió sobre una conversación que sostuvo con Tena; “Lo que le había dicho antes del partido, que me ha impresionado todo de este equipo. Ellos han sorprendido a muchos, tienen una buena estructura, se sienten seguros con el balón, tienen velocidad y jugadores talentosos. Creo que son una potencia a futuro”.

Y continuó “Lo felicité y le deseé buena suerte. Hay algunos entrenadores que se quedan en la sombra cuando dirigen a selecciones pequeñas, pero él está haciendo un gran trabajo y vale la pena mencionarlo”.

Guatemala cayó en los cuartos de final de la Copa Oro 2023, sin embargo, el proyecto que lidera Luis Fernando Tena no terminará en esta competencia, ya que su principal objetivo es clasificar a la Bicolor a su primera Copa del Mundo en 2026.

Por ahora en el futuro próximo de la Azul y Blanco se presenta la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf en septiembre. En esa competencia Guatemala podría buscar la clasificación a la Copa América 2024.

🎙️ "I am really proud of the guys. They gave everything. Left everything on the pitch." – Heimir Hallgrimsson, @jff_football's Head Coach.#GoldCup pic.twitter.com/XSC6Z6T11w

— Gold Cup (@GoldCup) July 10, 2023