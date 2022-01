El técnico de la Selección Nacional femenina, Edy Espinoza explica que no cuenta con Ana Lucía Martínez por “no obedecer”

“La convocamos para jugar los dos partidos contra Costa Rica, hizo un trabajo que no nos pareció, no fue la jugadora como dicen todos, la referente no se adaptó y decidimos no tomarla en cuenta”, fue la afirmación que le acreditaron a Espinoza en su post de Instagram.

Esto dio pie a críticas para el estratega nacional por parte de la misma página, así como de todo el entorno mediático. Aficionados y medios de comunicación.

En medio de este clima, el manejador se prestó a explicar sus motivos. De acuerdo con la información que sacó ESPN Digital, “el motivo es que táctica y disciplinariamente no se adapta a las situaciones que nosotros necesitamos en la Selección”.

“Nosotros somos muy disciplinados en el tema táctico y a ella no le parecen esas cosas, entonces no hace lo que uno le pide. No hay mucho qué hablar sobre el tema”, aclaró sobre su ausencia para los duelos del próximo febrero ante Islas Vírgenes y Curazao.

“¿Qué hace ella tácticamente como para merecer un espacio en la Selección? No se adapta a lo que nosotros proponemos y no nos soluciona problemas”, prosiguió.

“Ella podrá haber sido goleadora del Napoli (creo), de Sampdoria o de la Roma (creo que también estuvo). No sé cuántos goles hizo, pero ¿goleadora?, los referentes son en este caso, que si yo hubiese dejado fuera a Carlos Ruiz en su momento. Si él metía goles y se adaptaba, no tengo por qué sacarlo. Ella no se adapta a lo que nosotros queremos y disciplinariamente. Sencillo, eso es”, puntualizó.

no ha sido convocada porque “La convocamos para jugar los dos partidos contra Costa Rica, hizo un trabajo que no nos pareció, no fue la jugadora como dicen todos, la referente no se adaptó y decidimos no tomarla en cuenta”. ¿Que les parece esta decisión futboleros? 2/2 — DeportitoGt (@DeportitoGt) January 23, 2022

“Sucedió que ella no obedece las indicaciones que damos, es como que jugáramos con una menos, por eso no tiene sentido que sea parte de la Selección mientras nosotros estemos. Yo ahorita me estoy enfocando a los dos partidos, están haciendo mucha bulla porque no viene a dos partidos. Ya después veremos”, reflexionó.

La última vez que la delantera vistió los colores de la Azul y Blanco fue en junio del año pasado, justamente para medirse a las vecinas centroamericanas. Concretamente los días 13 y 15 de ese mes.

Después de esas citas, Espinoza no la volvió a llamar partiendo desde el siguiente julio. Sin la goleadora en sus filas, Guatemala le hará frente a Islas Vírgenes el miércoles 16 en la cancha del Pensativo en Antigua Guatemala y después deberá viajar a Curazao para enfrentarse a ese seleccionado en el Stadion Rignaal Jean Francisca.