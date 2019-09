¿Quién es María Amanda Monterroso, la futbolista guatemalteca que jugará en España?

María Amanda Monterroso es jugadora de la Selección Nacional Mayor. (Foto Prensa Libre: Twitter Fedefut)

María Amanda comenzó a jugar en el colegio, cuando era niña. “Jugaba con hombres todo el tiempo. Mi papá un día fue a verme jugar, él no creía que las mujeres podían jugar futbol… Cuando me vio se convenció de que tenía potencial y así fue creyendo”, confiesa la jugadora de 25 años.

La ahora exjugadora de Unifut-Rosal creció en la zona 8 de Mixco. Desde pequeña se sintió atraída por el futbol y ahora se ha convertido en legionaria, aunque ya ha experimentado lo que es jugar fuera del país.

“Pues fíjate que siempre había querido salir al extranjero a jugar profesional ya una vez había tenido la oportunidad de hacerlo con Alianza Petrolera en Colombia. Al regresar a Guatemala seguí buscando oportunidades”, cuenta la seleccionada nacional.

Sobre su actual equipo, el Extremadura Femenino, Monterroso revela que aún no conoce mucho, pero que: “Sé que es un equipo que tiene buena trayectoria y están en busca del ascenso. Se están armando bien para la temporada que se acerca y por el momento no conozco a ninguna jugadora. Sé que han traído a una seleccionada de Ghana como nuevo fichaje”.

María Amanda cuenta que siempre ha tenido dificultades en su carrera como futbolista, pues “el futbol femenino no es apoyado en el país, pero eso no me ha impedido seguir jugando y desarrollándome en lo que más me gusta”.

La próxima semana viajará al país europeo para comenzar oficialmente con esta nueva aventura y reto en carrera como futbolista, bajo la dirección técnica de Juan José Pulido.

