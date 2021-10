En el Sololá vs. Guastatoya usaron un celular como VAR para anular un gol y la Fedefut los sancionó

Yat, sin duda, en toda esta historia, ha sido la pieza fundamental para entender el error grave que cometió la cuarteta arbitral, pero que la Fedefut defiende en un comunicado.

La Federación, en nombre del Departamento de Arbitraje y la Comisión de Árbitros, publicó este 26 de octubre un comunicado en donde admite que la decisión arbitral ha generado mucha polémica.

El ruido ha sido porque usaron un celular como VAR para anular un gol que antes había dado por válido Escobar Pineda.

El VAR no está en juego en la Liga Nacional. No está admitido no solo por los costos, sino porque no se cuenta con la tecnología y tampoco avalado por la Asamblea General de la Liga Nacional.

El gol de Marvin el Titi Man Ávila cayó al minuto 72 y en la repetición, la que circula en redes sociales, se ve claramente que introduce el balón con la mano.

Los jugadores de Guastatoya protestan a tal punto que hacen que el juego se detenga más de cinco minutos. La terna arbitral dialoga.

📝COMUNICADO OFICIAL | COMISIÓN DE ÁRBITROS Y DEPARTAMENTO DE ARBITRAJE FEDEFUT pic.twitter.com/mDyYPlh5YO — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) October 27, 2021

En las imágenes del juego en vivo se observa que enfocan un teléfono que está en una mesa al lado del asesor arbitral Yat. Suponen que a partir de que lo ve en varias ocasiones, decide advertirles que deben anularlo.

La Fedefut niega que los árbitros hayan hablado con el asesor, pero luego del tiempo que pasó, la “mano deliberada fue cobrada y anuló el gol de los murciélagos.

“La acción de anular el gol fue tomada en conjunto con el equipo arbitral, el asistente No. 2, Juan José Caneces, es quien da certeza y comunica la infracción de la mano evidente y decide confirmar la información al árbitro Luis Escobar, para que este a su vez, invalide la jugada y por consiguiente no otorgue el gol”, dice la Fedefut en su comunicado.

Sololá-Guasta Min.72 ❌ habían cometido el error ese avalar el gol de Sololá que había sido conseguido con la mano, 5 minutos después alguien le aviso a los árbitros que no debían conceder el gol. En GT aún no se cuenta con VAR. Alguien ajeno a la cuarteta manipula el resultado. pic.twitter.com/VzGaouHJmw — VAR502 (@VAR502GT) October 23, 2021

Es más, calificaron la acción como “una confusión que provocó la jugada en la que se observa una clara y evidente infracción” y por esa razón sancionarán al árbitro con dos fechas por ser el responsable principal dentro del terreno de juego.

Lo curioso es que también castigarán al asesor arbitral con tres fechas, “a partir de la siguiente jornada, lo anterior por haberse ubicado a nivel de cancha”.

Quien dio la información para que no se concediera el gol de Sololá fue el Asesor Arbitral que estaba viendo la transmisión en vivo en la mesa del cuarto árbitro en su celular.

¿Que pensará @fedefut_oficial @Concacaf y @fifacom_es del procedimiento realizado? pic.twitter.com/L1D2pAALxN — VAR502 (@VAR502GT) October 24, 2021

Para el asistente uno Luis Ventura, con gafete Fifa, no habrá sanción porque “desde su ubicación le fue imposible ver la infracción, por el ángulo y número de jugadores”.

Caneces tampoco tiene sanción “por realizar bien su labor y tomar la correcta decisión relacionada a la anulación del gol”.

#HUMOR HASTA CANCIÓN TIENE EL "VAR" DEL SOLOLÁ VS GUASTATOYA El ingenio chapín siempre está presente, y esta vez recopilaron imágenes del juego Sololá vs Guastatoya, para hacer una PARODIA. 🎥 Tigo Sports Guatemala pic.twitter.com/Z0ywADC2NM — MAX TIGER 502 (@MAXTIGERgt) October 26, 2021

El cuarto árbitro también se salvó porque no tiene injerencia ni cercanía al ángulo de la jugada, dice la resolución de la Fedefut.