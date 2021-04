En la Primera División están listos los cuartos de final y el repechaje para definir el tercer descenso

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Primera División del Futbol de Guatemala los disputarán el próximo miércoles 21 de abril. Los equipos que clasificaron a esta instancia son Comunicaciones B, Mictlán, Quiché, Nueva Concepción, Mixco, Chimaltenango, Suchitepéquez y Xinabajul-Huehue, en este orden.

Los emparejamientos quedaron definidos de esta forma: Comunicaciones B vs Xinabajul-Huehue; Suchitepéquez vs Mictlán; Chimaltenango vs Quiché y Mixco vs Nueva Concepción. Los partidos de vuelta serán el sábado 24 y domingo 25 de abril próximo.

YA TENEMOS RIVAL

El Gigante del Sur enfrentará a Mictlán en la serie de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2021 #VamosSuchi pic.twitter.com/LNTLDOodyV — CSD Suchitepéquez® (@csdsuchi) April 18, 2021

De esta serie avanzarán cuatro equipos para jugar las semifinales. Aurora FC y CSD Sololá esperan por los rivales que ganen el torneo Clausura 2021 para jugar un partido extra y definir quién asciende finalmente a la Liga Nacional.

En la Primera División ya están descendidos el Deportivo Petapa y Carchá. El tercer descenso lo disputarán los cuadros de Sayaxché y Plataneros FC. Este partido por la permanencia será el sábado 24 de abril a las 11 horas en el estadio de El Ejército.

¡LA PRIMERA BATALLA!

Inician los cuartos de final y nuestros "cisnes blancos" buscarán sacar el mejor resultado en "el nido" éste miércoles a las 9 AM, para luego cerrar la llave de visita ante Quiché FC. Todos los juegos de cuartos de final serán disputados a puerta cerrada. pic.twitter.com/vtEmpf1tuN — Chimaltenango FC (@ChimalFC) April 19, 2021

Cuartos de final ida

MIÉRCOLES 21

Xinabajul-Huehue vs Comunicaciones B

16 horas

Estadio Los Cuchumatanes

Chimaltenango vs Quiché FC

9 horas

Estadio municipal de Chimaltenango

JUEVES 22

Suchitepéquez vs Mictlán

11 horas

Estadio Carlos Salazar Hijo.

Mixco vs Nueva Concepción

16:30 horas

Estadio Santo Domingo

Cuartos de final vuelta

SABADO 24

Comunicaciones B vs Xinabajul-Huehue

9 horas

Estadio Cementos Progreso

Quiché vs Chimaltenango

15 horas

Estadio Santa Cruz de Quiché

DOMINGO 25

Mictlán vs Suchitepéquez

13:30 horas

Estadio La Asunción

Nueva Concepción vs Mixco

11 horas

Estadio José Luis Ibara