En México se enfocan en el arbitraje de Mario Escobar después de la derrota ante Canadá

Canadá marcha primero con 16 unidades, le sigue Estados Unidos con 15 y México está con 14, los mismo que Panamá, que ahora acecha a los mexicanos en su intento de conseguir un boleto directo a la próxima Copa del Mundo.

Al final, la crítica de la prensa mexicana no solo se enfocó en Escobar Toca sino también en el entrenador Gerardo Martino por no haber reaccionado a tiempo con los cambios que necesitamos El Tri la noche gélida del 16 de noviembre.

El analista, y exárbitro mexicano, Felipe Ramos Rizo, volvió a criticar al guatemalteco y esta vez publicó en Twitter: “Concierto de silbatazos del Sr. Escobar de Guatemala, faltas por Canadá 9, México 13, falta de recursos arbitrales para controlar las infracciones”.

Luego enfatizó: “Se perdió el árbitro Guatemalteco, muchas faltas y algunas de tarjeta que no mostró, lejos de un buen nivel para este tipo de partidos, México rebasa las 20 faltas”.

En la novena jornada del octogonal, el 27 de enero, Canadá visitará a Honduras y México irá a la casa de Jamaica.

“Otra decepcionante actuación de la selección mexicana…. Al final, reacciona con más ímpetu que futbol…”, escribió el periodista mexicano David Faitelson, al finalizar el juego.

El periodista de ESPN estuvo opinando y criticando el funcionamiento de la selección mexicana durante todo el juego:

Alistair Johnston with the shot, Cyle Larin with the rebound, goal against Mexico at #Iceteca #CanadianHistoricalMoment #CANMNT #ForCanada LET'S GO!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/6fWuhE2zfG

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 17, 2021