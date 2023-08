“Estás en el lugar correcto”: El mensaje Aparicio al ‘Chucho’ López tras su primer gol con Comunicaciones

Tras finalizado el compromiso, Aparicio utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje al “Chucho”, quien se incorporó de Municipal, el máximo rival crema, como refuerzo albo de cara al Apertura 2023 y a la competición internacional.

“Estás en el lugar correcto mi hermanito” comienza la historia de Instagram de Aparicio, para continuar “En el más grande”.

En el post partido Antonio López atendió a los medios de comunicación y se expresó sobre el primer gol con la camiseta de Comunicaciones y también sobre el cariño por parte de la afición.

“Yo lo único que quiero es regresarles ese cariño que ellos me dan dentro del terreno de juego, feliz con la victoria y con el gol. Los que me conocen saben que me quedo practicando mucho en los entrenamientos, todo es trabajo y todo es repetición” comentó.

Finalmente, el futbolista apuntó la importancia de un buen rendimiento en su club para ser llamado a Selección de Guatemala.

“Hay que ganarse un puesto primero en Comunicaciones para poder ser considerado en selección”, finalizó.