Esto es lo que opina Alejandro Galindo del juego contra Puerto Rico

Alejandro Galindo, durante el entrenamiento de la Selección Nacional. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

El fornido mediocampista le ha respondido al equipo cuando ha jugado como medio centro ofensivo o medio defensivo, y otras funciones que le ha encargado el estratega guatemalteco, quien ha logrado cuatro triunfos y dos empates, y recibido una derrota.

“He jugado en varias posiciones y me he acoplado rápido en los espacios en los que me han puesto. También los compañeros que tengo al lado me facilitan las cosas. La verdad, me siento cómodo en cualquier lugar porque aquí lo importante es aportar lo que más se pueda a la Selección”. manifestó el mediocampista.

Lee también: Stefano Cincotta asegura que le gustaría anotar contra Puerto Rico

Galindo expresó que vestir los colores de la Azul y Blanco es lo máximo que puede vivir un jugador de futbol. Por esa razón deben representar bien al país y dar el 200 por ciento en el campo.

“Todos trabajamos para esto en la vida, y por eso tenemos que hacer bien las cosas en la cancha y con la mayor responsabilidad, porque tenemos todos los ojos de un país puesto en nosotros”, expresó Gali.

Es obligación el triunfo

El mediocampista expresó, sin ningún temor, que la Bicolor debe obtener un triunfo el próximo sábado, a las 19 horas, en el Doroteo Guamuch Flores, contra la representación de Puerto Rico, selección contra la cual cierran las actividades del grupo C de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Estamos obligados a ganar; no tenemos margen de error. Entonces tenemos que salir a buscar el resultado, independientemente del rival que tengamos enfrente, porque esa actitud nos va a llevar a buscar el objetivo que deseamos”, dijo el volante guatemalteco.

Galindo también afirmó que el conformismo no debe ser parte del lenguaje de la Bicolor, porque ya están clasificados al grupo B.

“Nosotros no tenemos que relajarnos, tenemos que salir a sumar porque las fechas Fifa nos dan puntos en el ranquin y tenemos que seguir sumando”, agregó.

El volante suma 13 partidos con la selección de Guatemala y ha convertido dos goles desde que debutó, el 26 de abril del 2012, con Éver Hugo Almeida.

Contenido relacionado

> Estos son los puntos de venta de boletos para el amistoso Guatemala – Antigua y Barbuda en Coatepeque

> Selección Nacional se mantiene en el puesto 13 del ranquin de la Concacaf y sigue lejos de la hexagonal final

> Bermuda solo jugó con tres seleccionados titulares frente a Guatemala