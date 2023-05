Estos son los rivales que enfrentará la Selección de Guatemala en la Liga de Naciones de Concacaf

El evento fue presentado por la presentadora deportiva Carmen Boquin e incluyó la participación del Secretario General de Concacaf, Philippe Moggio, así como de los exjugadores Gonzalo Romero (Guatemala), Maylee Atthin-Johnson (Trinidad y Tobago) y Wendy Acosta (Costa Rica).

La CNL 2023/24 se jugará en un formato de tres ligas (A, B y C), con las 41 selecciones nacionales senior masculinas de la región distribuidas en las ligas según los resultados de la CNL 2022/23.

Como se anunció anteriormente, la Liga A se ha ampliado para incluir 16 equipos (en lugar de 12) y se ha creado una nueva ronda de cuartos de final para incluir más partidos de eliminación directa que clasificarán a los equipos para las competiciones continentales de verano.

La Fase de Grupos de la CNL 2023/24 se jugará durante las Ventanas Oficiales de Partidos de la FIFA en septiembre, octubre y noviembre de 2023. Para la Liga A, los nuevos Cuartos de Final se jugarán en noviembre de 2023. Las Finales de la CNL 2023/24, donde la tercera

CNL el campeón será coronado, tendrá lugar en un lugar por anunciarse en marzo de 2024.

LIGA A: 16 EQUIPOS NACIONALES

Para la fase de grupos, los 12 equipos nacionales de la Liga A con el ranquin más bajo se sortearon en dos grupos de seis equipos cada uno y jugarán en un sistema de liga de “estilo suizo”. En total, cada equipo jugará cuatro partidos (dos en casa y dos fuera). Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Panamá, Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao y Nicaragua.

Grupo B: Haití, Jamaica, Honduras, Cuba, Surinam y Granada.

Después de la fase de grupos, en las ventanas de partidos de la FIFA de septiembre y octubre de 2023, el primer y segundo lugar de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la CNL, donde se unirán a las cuatro selecciones nacionales de la Liga A mejor clasificadas.

La ronda de cuartos de final se jugará en un formato de ida y vuelta en la ventana de partidos de la FIFA de noviembre de 2023, y los ganadores de la puntuación total en cada enfrentamiento de cuartos de final avanzarán a las finales de la CNL de 2024 y clasificarán para la Conmebol Copa América de 2024.

Las cuatro naciones cabezas de serie en los cuartos de final son (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos.

La pareja para los cuartos de final se determinará con base en el Ranking de Concacaf de octubre de 2023 (después de la ventana de FIFA) y los resultados de la fase de grupos de la CNL 2023/24, de la siguiente manera: Cuartos de final 1: Cuarto clasificado vs. Mejor primer lugar (1A / 1B ).

Cuartos de final 2: Tercer equipo cabeza de serie clasificado vs Siguiente primer lugar (1A/1B)

Cuartos de final 3: Equipo sembrado en segundo lugar vs Mejor segundo lugar (2A/2B)

Cuartos de final: Equipo sembrado mejor clasificado vs Siguiente segundo lugar (2A/2B)

Las dos naciones restantes de Concacaf que participarán en la Conmebol Copa América 2024 se determinarán a través de un solo Eliminación directa del partido Play-In entre los cuatro cuartos de final perdedores de la Liga A. Este Play-In también tendrá lugar en marzo de 2024.

