“Faltas de respeto y acoso laboral”: Ronald González da detalles sobre su salida de Antigua GFC

Sin embargo, este 29 de septiembre el técnico decidió convocar una conferencia de prensa y habló ante los micrófonos de diversos medios de comunicación para compartir su punto de vista sobre la salida y denunciar, según sus palabras, “faltas de respeto y acoso laboral” por parte de directivos del Antigua GFC.

González pretendía actualizar la metodología de trabajo del club panza verde y que puede “entender las diferencias de criterio, pero que no estas se manifiesten con la falta de respeto“.

“Nada era suficiente, me exigían la forma por encima del resultado. Soy una persona educada con valores, cuando no estoy de acuerdo con alguien lo digo con respeto, no humillo ni utilizo palabras denigrantes. Recibí acoso laboral que en ningún lugar que en toda mi experiencia había recibido. Comentarios hirientes y salidos de tono de personas que no son entrenadores de futbol no las acepto” continuó.

“Poder dejar un legado en este equipo era una de mis misiones pero no se pudo” finalizó.

González descartó especulaciones que sugerían problemas con jugadores como una de las causas de su salida, y aclaró que su partida de la institución se debió a no llegar a un acuerdo con la directiva y el acoso laboral que experimentó.

Finalmente, el técnico confirmó que regresará a Costa Rica y que por su parte el tema “llegó hasta acá“.