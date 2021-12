¿Fue correcta la decisión de anular el gol de Rudy Barrientos en el clásico de semifinales entre Municipal y Comunicaciones?

Y, aunque en ninguno de los dos duelos hubo goles, las emociones no faltaron y tampoco la polémica. En el juego de vuelta, el árbitro anuló una diana que había marcado Rudy Barrientos, después de haber fallado un penalti.

Esta decisión del silbante Mario René Noriega desató diferentes opiniones en redes sociales, pero, ¿fue correcta?

El exárbitro nacional Jonathan Polanco explicó por qué la anulación del gol fue acertada.

“El actuar del equipo arbitral en la situación del penal en el clásico 318 fue correcta. En este penal se cometen dos tipos de infracciones: la primera, por parte del guardameta, que se adelanta antes que se realice la ejecución”, explica el ahora analista.

“Pero toda infracción tiene que ser catalogada bajo el precepto de acción y consecuencias de ese accionar. La acción del guardameta es adelantarse, pero no tiene ningún tipo de consecuencia, porque no incide; no ataja el penal, no toca el balón y ni siquiera lo desvía”, añade Polanco.

“El penal no fue atajado, fue fallado por el delantero que, lo estrelló en el poste, por consiguiente el adelantamiento del guardameta no es sancionable. Luego de ello el jugador (rojo) vuelve a tocar el balón antes de que sea tocado por otro jugador; tendría que haber sido tocado por otro jugador, previo a que fuera tocado por parte del ejecutor”, indica Jonathan Polanco.

“La página 131 (del reglamento), que engloba lo que es la regla 14 sobre el penalti, habla de esa infracción del ejecutor. Se concede un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor, en este caso a favor de Comunicaciones”, concluye su explicación.