Futbolista Ana Lucía Martínez está sorprendida y triste por la no convocatoria: “Espero pronto volverme a poner esta camiseta”

“Normalmente no hago este tipo de vídeos y aclaraciones, pero me veo en la necesidad porque se han dicho muchas cosas sobre mi”, dijo de inicio la jugadora que por ahora se ha enfocado en recuperar la titularidad en el cuadro italiano.

Martínez Maldonado, antes de llegar a la Sampdoria estuvo en el Nápoli femenil y la Roma, de aquella nación. Antes vistió los colores de equipos españoles como el Madrid CFF, Collerense, Rayo Vallecano, Sporting Huelva, Guadalajara y el Houston Dash de Estados Unidos.

“Al igual que ustedes estoy sorprendida, triste, porque me parece injusto la no convocatoria”, continúa. La delantera asegura que el problema han sido “las formas en que se hizo. Entiendo la no convocatoria, pero demeritar mi trabajo no es justo”.

Martínez defendió su trabajo de años, que comenzó en 2009. “Llevo muchos años en alto rendimiento. Soy disciplinada. Soy una persona que se esfuerza, que busca lo mejor y eso no es fácil”.

“Estoy sorprendida porque en el premundial en 2019 de Panamá, y el año pasado en Costa Rica, el entrenador Edy Espinoza y el asistente técnico Benjamín Monterroso me dieron totalmente su respaldo”, argumentó.

La futbolista nacional aseveró que “representar a mi país es un sueño, y siempre será así. En todo los procesos, desde 2009, siempre ha sido así. Me sorprende esto, pero espero poder volver a vestir estos colores”, reveló.

“Yo siempre considero hablar más dentro de la cancha que afuera”, indicó, y dejó claro que espera “volver a representar a mi país. Quiero agradecerles a ustedes por el apoyo, ha sido increíble, porque reconocen mi carrera y el sacrificio, y porque me ven como una embajadora a través del deporte. Eso es lo que me inspira”.

Finalizó con un contundente: “Espero pronto volverme a poner esta camiseta”, y se toma la camisola de la bicolor, la cual ha vestido en varias oportunidades en eliminatorias mundialistas y de Juegos Olímpicos.

El entrenador de la Selección Nacional de Guatemala femenil, Edy Espinoza explicó que no cuenta con la futbolista de la Sampdoria porque “no obedece” sus instrucciones.

“La convocamos para jugar los dos partidos contra Costa Rica, hizo un trabajo que no nos pareció, no fue la jugadora como dicen todos, la referente no se adaptó y decidimos no tomarla en cuenta”, fue la afirmación que le acreditaron a Espinoza.

Esto dio pie a críticas para el estratega nacional por parte de la misma página, así como de todo el entorno mediático. Aficionados y medios de comunicación.

En medio de este clima, el manejador se prestó a explicar sus motivos. Espinoza dice que “el motivo es que táctica y disciplinariamente no se adapta a las situaciones que nosotros necesitamos en la Selección”.