Gambeta Díaz: “Le tengo un enorme cariño a Antigua y si anoto no festejaré”

Alejandro Díaz asegura que defenderá los colores de Municipal frente a Antigua. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

La afición exigía y preguntaba por qué no jugaba en el inicio del campeonato, pero todo era cuestión de esperar a que se recuperara y tomara ritmo. El delantero argentino lleva ocho goles desde que comenzó a mostrarse con el plantel escarlata, en la fecha cinco del Apertura 2019.

Desde entonces le ha causado daño a Cobán —en dos ocasiones— Siquinalá, Guastatoya —dos veces—, Xelajú, Comunicaciones y Santa Lucía.

A veces aparece por la banda izquierda y otras, por la derecha. Con él nunca se sabe cuándo llegará para enviar el balón al fondo del arco.

Por eso su papel en el cuadro escarlata ha sido fundamental e importante para que hoy el equipo esté a las puertas de ganar la fase de clasificación. De momento es el líder, con 40 puntos, y ya está instalado en semifinales.

“Es un jugador desequilibrante, con una picardía constante. Es uno de los futbolistas que están en peligro de extinción”, expresó el técnico Sebastián Bini.

El próximo domingo, los rojos visitarán a Antigua GFC, en el duelo que cerrará la fase de clasificación del torneo. Los escarlatas pueden finalizar primeros o segundos de la tabla. Ante todo será un partido que marcará el retorno de ‘Gambetita’ Díaz a la que fue su primera casa en el futbol guatemalteco: el estadio Pensativo.

En ese escenario, Díaz fue campeón en tres ocasiones con los coloniales. Esta vez pisará el césped vestido con la camiseta de los ediles.

“Antigua fue el equipo que me abrió las puertas para mostrarme acá en Guatemala y le tengo un cariño enorme, pero hoy me toca defender la camisola de Municipal. Lo haré a muerte”, avisó el jugador ayer, luego de la práctica en El Trébol.

Prometió entregarse al máximo para, de alguna forma, redimirse por lo que no hizo en el primer enfrentamiento contra los coloniales, cuando su desempeño pasó inadvertido.

En sus declaraciones añadió una dosis de respeto a su exequipo y anticipó que si anota no festejará. “Le tengo respeto a Antigua. Si me toca anotar, bienvenido sea, pero no lo festejaría”, indicó Gambetita.

También destacó que se siente bien y que su gran sueño es salir campeón con el plantel escarlata. “Obviamente vine a Municipal para ser campeón y ojalá logremos el título”, enfatizó el jugador.

