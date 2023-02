Gerardo Paiz confirma la continuidad del técnico Marvin Cabrera al frente de la Sub 17

A pesar de ello, el combinado Azul y Blanco en el clasificatorio ha dejado buenas sensaciones y por ello el máximo dirigente del balompié guatemalteco Gerardo Paiz, junto a su Comité Ejecutivo, tomaron la decisión incluso desde antes del juego ante los norteamericano, de ratificar en el puesto a Marvin Cabrera.

“El técnico ha hecho un buen trabajo desde que vino, confirmó que seguirá, así como continuarán todos los procesos. Desde que llegué me achacaron por no tener trabajo con juveniles, ahora lo estamos haciendo. El presidente mantiene los procesos, lo he hecho con el futsal y ahora en el futbol, entonces no hay nada que cambiar”, sostuvo el presidente de la Fedefut.

Paiz aseguró que el balance es bueno en todo este tiempo, tomando en cuenta que años atrás, la Fedefut no le había prestado atención al trabajo de proceso con selecciones menores y hoy, es todo lo contrario.

“Vamos ir un poco a la historia, Guatemala en esta categoría no había competido casi nunca, la Federación nunca había invertido básicamente en estas categorías, en estos procesos y ahora si se está trabajando con mucha fuerza y proyección y lo pueden comprobar porque tenemos categorías desde los nueve años”, comentó.

Para Paiz lo hecho en el Premundial deja un balance positivo, que se hizo un buen torneo a pesar de que el proceso fue interrumpido por el tema de la pandemia, y tuvieron que correr para implementar el equipo, debido a que varios jugadores que integraban el equipo ya pudieron integrarse por el tema de la edad.

“Es un balance positivo, hicimos un buen torneo, el proceso se nos cortó por el tema de la pandemia, estos no eran los jugadores que iban a jugar el Premundial, pero se corrió todo, tuvimos que trabajar con jugadores Sub 14 y Su 15 para llegar a esta instancia de Sub 17, hubo que correr. Sabemos que las potencias vienen trabajando de años atrás y nosotros en esta administración empezamos a trabajar, estoy muy contento por lo que hemos hecho”, mencionó Paiz.

El presidente de la Fedefut fue directo al mencionar que si se quiere tener un buen nivel con los jóvenes, deben de tener más oportunidad en sus equipos, sumar minutos.

“Nosotros dependemos de los clubes, ellos juegan en la Liga Nacional y esta tiene sus autoridades y sus reglas, nosotros no podemos meternos en estas normas, pero si necesitamos que trabajen con los jóvenes. Ahora van a tener sus torneos Sub-15 y Sub-17 de las categorías especiales. Nosotros seguiremos trabajando con las asociaciones, pero mientras ellos (los clubes) no les den minutos para que tengan mayor roce, seguiremos buscando talento en Estados Unidos con nuestras visorias”, dijo.