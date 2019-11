Golazo de Carlos Gallardo pelea por ser el mejor en la Liga de Naciones

Transcurría el minuto 3 cuando el defensa y capitán de la Bicolor Carlos Gallardo se acomoda para rematar en el aire con la cabeza para marcar el primer tanto de la Selección frente a Puerto Rico, y así vencer al portero Leftie Millán.

Su gol abrió la puerta a la victoria 5-0 de la Selección contra Puerto Rico, pero también a catalogarlo como uno de los mejores de la última fecha Fifa del año y competir frente a los otros representantes de México y Curacao, que compitieron en otras divisiones, pero siempre de la Concacaf.

Para Gallardo es una gran emoción que su anotación sea una de las destacadas. Fue su cuarto tanto con la Bicolor y una que le dejará muchos recuerdos pues la Sele debió jugar en la Liga C después de haber sufrido una suspensión por culpa de los problemas administrativos y dirigentes guatemaltecos.

“Es la primera anotación que marco de esa forma con la Selección. Ya había tenido otras oportunidades de hacerlo, pero así no”, comentó el capitán de la Bicolor.

Para votar por el gol de Gallardo debes ingresar aquí: 👇

Which goal from week 3 was the best? You decide! 👇 #CNL

A) 🇲🇽

B) 🇨🇼

C) 🇬🇹 pic.twitter.com/0F3nq3LqwQ

