Guadalupe, el próximo rival en el camino de Guatemala a la Copa Oro y la cuna del talento francés

Aunque el archípielago de las Antillas está a más de 6,000 km de la Francia continental, este es parte del país de la reina Maria Antonieta. Es por esta razón que mucho del talento que la campeona del mundo tiene proviene de este departamento de ultramar.

Jugadores como: Kingsley Coman (Bayern Múnich), Thomas Lemar (Atlético de Madrid) o Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach), son nacidos en la isla y por ello representaron a ‘les blues’ en esta edición de la Eurocopa. También resaltan los nombres del defensa central del Real Madrid, Raphael Varane, o el portero del AC Milán, Mike Maignan, aunque con diferencia ya que el madridista es de Martínica y el rossonero de Guyana.

Esto es por demás destacable, pues al no estar afiliados a FIFA, son libres de llamarlos para disputar torneos como la Copa Oro, que tampoco es reconocida por el máximo ente rector del futbol. Como sucedió con el hoy entrenador de los “Gwada Boys”, como se les apoda, Jocelyn Angloma, que defendió 37 veces la playera azul consiguiendo solo un gol.

🗣 @LGF971 🇫🇷 coach Jocelyn Angloma 🧢 answers the media’s questions after #Guadeloupe 🇫🇷 game against @BahamasFA 🇧🇸 in the #GoldCup21 🏆 Prelims #ThisIsOurs pic.twitter.com/JIdRc3fT2N

Concretamente, Angloma, estuvo desde octubre del 1990, debutando de la mano de Michel Platini, hasta la Euro del 96.

Diez años después, en noviembre de 2006, debutó con Guadalupe a los 41 años y pudo participar en la edición 2007 de la Copa Oro en la que alcanzaron las semifinales.

El rival

A pesar de que ninguno de los antes mencionados es parte de la escuadra a la que la Bicolor deberá enfrentar este martes a las 7:30 pm (hora local), la plantilla de futbolistas con las que si cuenta es todo menos endeble. Actualmente, el seleccionador, tiene a su disposición 14 jugadores de su liga local y 8 profesionales.

De estos últimos, solo cinco tomaron parte en su última victoria ante Bahamas en esta ronda preliminar al máximo torneo de nuesta confederación. Ellos son: el portero, Yohann Thuram (Amiens, Francia), el central, Anthony Baron (Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football, Francia 2), Steve Solvet (Football Club de Sète 34, Francia 3) lateral diestro, Mickael Alphonse, volante por derecha (Amiens, Francia) y su delantero número “10”, Matthias Phaeton del Guingamp también de la Ligue 2.

Completan el XI, por la lateral derecha el capitán, Ronan Hauterville, en línea de cinco, Dimitri Cavare, Morgan Saint Maxim, Mavrick Annerose, Kelly Irep y arriba acompañando a Phaeton, el número “9”, Raphael Mirval.

De vencer a Guadalupe en el estadio DRV Pink, los dirigidos de Amarini Villatoro volverán a la Copa Oro.

🎥 Highlights: Guadeloupe 🇫🇷 moves on to the next round of Gold Cup Prelims with a 2-0 victory over Bahamas 🇧🇸 at DRV PNK Stadium #GoldCup21 #ThisIsOurs pic.twitter.com/eZoZBTwawy

— Gold Cup (@GoldCup) July 3, 2021