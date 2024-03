El encuentro, correspondiente a la fecha 1 de la fase intergrupos y 11 de la fase regular, comenzó con un tanto tempranero del delantero, Morán al minuto 20, otorgando una ventaja momentánea a los chivos.

Sin embargo, la respuesta de parte de los hombres de Roberto Montoya, llegó antes del descanso, con un tanto de William Fajardo al minuto 38. Este gol niveló el marcador y dejó al equipo de Amarini Villatoro con una sensación de oportunidad perdida.

Recordemos que, Amarini enfrentó este partido con una presión añadida, con la relación entre él y la prensa local en un punto crítico. Debido al desencuentro que ocurrió durante la semana. Por lo que, este ambiente tenso se reflejó en el desempeño de sus dirigidos sobre el terreno de juego.

Este resultado, marca que ambos equipos siguen en una racha negativa, con Guasta acumulando seis partidos sin victoria, y Xela, con cinco. Esta situación añade presión adicional a ambas escuadras en las próximas jornadas del torneo.

Además, en la tabla de posiciones de la competición actual, el pecho amarillo se ubica momentáneamente en la séptima posición, mientras que los altenses ocupan la novena casilla.

@CD_Guastatoya vrs. @Xelaju_Oficial 22’ ❌ ERROR del árbitro al mostrar 🟨 al delantero visitante por supuesta simulación. El defensor local sujeta al adversario del cuello y lo derriba dentro del área. Era penal a favor de Xela.

🎥 @ClaroSports pic.twitter.com/gi6CkOpOJt — VAR502 (@VAR502GT) March 17, 2024

@CD_Guastatoya vrs. @Xelaju_Oficial 36’ ❌ ERROR del AA1 al permitir continuidad en posibilidad manifiesta de gol de Xela, el delantero que juega el balón en área estaba CLARAMENTE adelantado. Tuvo suerte el AA1 que su error no terminara en gol.

🎥 @ClaroSports pic.twitter.com/sch6WvkAYl — VAR502 (@VAR502GT) March 17, 2024

Por su lado, es en la acumulada, las preocupaciones se intensifican para Xelajú, ya que tras 27 partidos disputados, el equipo se encuentra en la novena posición, a tan solo cinco puntos de caer en la zona de descenso.

Esto los pone a tiro de Zacapa, a quienes se medirán a finales de marzo en el David Ordóñez Bardales (28 a las 11 de la mañana). Acerca del resultado, el portero de los lanudos, José Calderón, manifestó que el horario en que se disputó el partido no les ayudó. "Yo creí que la liga había quedado en que no se podía jugar a esta hora. Pero al final, los horarios siguen igual. No son excusas, cada equipo busca sacar la ventaja que pueda", aventuró en Diafragma Deportiva al concluir el enfrentamiento. Cabe resaltar que de manera habitual, Xela, se inclina por disputar sus partidos entre las 8 y 9 de la noche.

@CD_Guastatoya vrs. @Xelaju_Oficial 38’ ✅ ACIERTO del AA2 al validar la jugada del gol de Guasta, al momento del centro los defensores visitantes habilitaron al anotador.

🎥 @ClaroSports pic.twitter.com/WirCF3wc0U — VAR502 (@VAR502GT) March 17, 2024