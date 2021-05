Guatemala cae en los penaltis y Estados Unidos jugará la final del Premundial de la Concacaf

El choque frente al conjunto de las barras y las estrellas fue exigente y peleado de principio a fin. Guatemala dominó gran parte de las acciones, pero no sacó provecho y terminó lamentándose el no poder concretar.

El juego terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, después de las anotaciones de Luciano González para Estados Unidos y de José Mansilla para el conjunto guatemalteco. En el primer tiempo extra, la Bicolor se fue arriba en el marcador con el tanto de Santizo.

Hasta ese momento era Guatemala la que estaba alcanzando el boleto a la final para enfrentar a Costa Rica, pero Estados Unidos apretó en la ofensiva y en el segundo tiempo extra consiguió de nuevo la igualdad.

Todo se tuvo que definir en los lanzamientos de los penaltis y Estados Unidos fue más certero que Guatemala y ahora enfrentará a Costa Rica, el domingo a las 18 horas, en la final por el título de la Concacaf.

La Selección de Costa Rica superó a Panamá 3-1 en el partido que se juegó a las 15 horas también en el Domo, zona 13.

Guatemala logró la clasificación a la Copa del Mundo de Futsal de Lituania 2021 el pasado viernes al vencer al El Salvador en los penaltis, lo cual le permitiró al llegar a la semifinal y acceder a su quinta aventura mundialista.

HIGHLIGHTS 📹

Don´t miss the best plays of the @USMNT 🇺🇸 victory against @fedefut_oficial 🇬🇹 in the #CFC21 semifinals. pic.twitter.com/24dq4x8eF6

— Concacaf (@Concacaf) May 9, 2021