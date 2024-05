La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) realizó este domingo el sorteo oficial del torneo, que se celebrará del 14 de septiembre al 6 de octubre. La "Bicolor" participará por sexta vez en este evento, siendo una de las cuatro selecciones que representarán a la Concacaf.

En esta edición, Guatemala se integrará en el Grupo F junto a Irán, Venezuela y Francia. Este será un grupo desafiante, ya que la selección guatemalteca nunca ha enfrentado a estos equipos en anteriores mundiales. En particular, será la primera participación de Francia en una Copa del Mundo de Futsal, mientras que Irán tendrá su octava aparición y Venezuela su segunda.

El reto principal para Guatemala será avanzar a la siguiente ronda, una hazaña que no ha logrado en sus cinco presentaciones previas. La selección ha sido eliminada en la fase de grupos en los torneos de 2000, 2008, 2012, 2016 y 2021. En esta ocasión, el equipo dirigido por Eduardo Estrada buscará romper esa racha y acceder a los octavos de final.

Guatemala se ubicó en el bombo 4 del sorteo, junto a Países Bajos, Panamá, Angola, Libia y Cuba, debido a su posición en el Ranking Mundial de Futsal, ocupando el puesto 40. Las 24 selecciones clasificadas fueron divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo, junto con los cuatro mejores terceros, avanzarán a la fase eliminatoria. Posteriormente, se disputarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

El Mundial de Futsal de Uzbekistán se llevará a cabo en tres ciudades anfitrionas: la capital Tashkent, Bujará y la ciudad de Andiyán, en el valle de Fergana. Estas sedes serán el escenario donde Guatemala intentará cambiar su historia en el torneo.

La historia de Guatemala en los mundiales de futsal comenzó en el año 2000, cuando fue el país anfitrión. Posteriormente, participó en Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016 y Lituania 2021. Ahora, en Uzbekistán 2024, la selección espera dejar una huella más profunda en el torneo y avanzar más allá de la fase de grupos.

En el sorteo, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

