La Fifa publicó este jueves 15 de febrero la actualización más reciente de su ranking mundial de selecciones nacionales. Esta nueva publicación hecha por el ente que rige al futbol no cuenta con demasiados cambios en los puestos de privilegio.

La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo, continúa al frente de la clasificación y supera a Francia e Inglaterra en el podio. Bélgica, Brasil, Países Bajos, Portugal, España, Italia y Croacia completan el top 10.

En el área de la Concacaf, región en donde compite la Selección de Guatemala, tampoco sufrió muchas modificaciones, de hecho, la Bicolor Nacional se mantiene en la posición 108, misma en la cual terminó el 2023.

Guatemala tiene 1188.17 puntos, 1.81 menos que en el 2023 y se mantiene a 39.88 de alcanzar a Trinidad y Tobago, la selección de Concacaf más cercana a ella. La Azul y Blanco es la número 12 del área.

Estados Unidos continúa liderando la región con 1661.7 puntos, mientras que México, Panamá y Canadá le siguen.

Costa Rica, Jamaica, Honduras, El Salvador, Haití, Curazao y Trinidad y Tobado son todas selecciones que están por encima de Guatemala.

Los próximos partidos del equipo dirigido por Luis Fernando Tena serán el próximo mes de marzo contra Ecuador y Venezuela.

Posteriormente, la Bicolor iniciará la eliminatoria mundialista primero contra Dominica el miércoles 5 de junio en el Doroteo Guamuch Flores y posteriormente, el 8 de junio visitará a ya sea Islas Vírgenes Británicas o Islas Vírgenes Estadounidenses.

