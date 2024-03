La Concacaf dio a conocer que el sorteo oficial del Premundial Sub 20 de México se llevará a cabo el jueves 11 de abril en su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Guatemala es una de las 12 selecciones nacionales sub 20 clasificadas al torneo en el que no sólo competirán para coronar al campeón regional, sino que también estarán en juego cuatro boletos directos a la Copa del Mundo de 2025.

Según los detalles que compartió Concacaf, el Bombo 1 y 2 están integrados por los seis equipos que ya estaban preclasificados: Estados Unidos, Honduras, México en el uno y en el dos Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

Guatemala fue ubicada en el Bombo 3 de cara al sorteo del 11 de abril. Quienes acompañan a la bicolor son El Salvador y Cuba. Mientras que el Bombo 4 lo integran Jamaica, Haití y Canadá.

La bicolor aseguró su presencia en el Premundial luego de vencer a Curazao en el Doroteo Guamuch Flores el pasado 2 de marzo en el torneo clasificatorio de la Concacaf.

El Premundial se jugará del del 19 de julio al 4 de agosto de 2024 y las ciudades escogidas por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de futbol para acoger el torneo que clasificara al Mundial de 2025 son las mexicanas Celaya e Irapuato en el estadio de Guanajuato, México.

Cada equipo jugará un total de tres partidos, los dos primeros lugares de cada grupo y los dos mejores terceros lugares avanzarán a los cuartos de final. Las selecciones que logren alcanzar las semifinales aseguran su participación en la Copa Mundial Sub 20 de 2025.

Los 25 juegos de la competencia serán divididos en dos sedes: el Estadio Sergio León Chávez en Irapuato y el Estadio Miguel Alemán Valdés en Celaya.

Empezando con el Bombo 1, los equipos serán ubicados en los Grupos A, B y C según el orden en el que sean sorteados, con no más de un equipo de cada bombo por grupo.

2024 Concacaf U-20 Championship Official draw scheduled for April 11



More information here ➡️ https://t.co/URMC4KroJU ⚽ pic.twitter.com/RnfZcrpeMS