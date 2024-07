La Selección Sub 20 de Guatemala se encuentra en México para disputar entre el 19 de julio al 4 de agosto el Premundial de Concacaf que dará cuatro boletos a la Copa del Mundo a celebrarse en Chile en 2025.

Esta será la participación 22 de la azul y blanco en un campeonato masculino Sub 20 de la Concacaf, lo que convierte a Guatemala en una de las selecciones que más veces ha participado en el torneo.

A lo largo de los años la bicolor suma actuaciones destacadas, como la que tuvo en la edición de 2022 celebrada en Honduras en donde llegó a semifinales y consiguió su clasificación al Mundial de Argentina 2023, o como en los años 1962 y 1973 en donde fue subcampeona.

Otra buena actuación fue en 2011 cuando finalizó tercera y obtuvo boleto para la Copa del Mundo de ese mismo año en Colombia.

Una tercera clasificación a un Mundial Sub 20 es el principal objetivo del entrenador Marvin Cabrera y sus pupilos

El principal reto de la nueva camada de futbolistas será superar lo hecho por sus predecesores. La última Selección Sub 20 de Guatemala que participó en el Premundial cuajó una actuación más que sobresaliente al alcanzar la etapa de semifinales bajo la dirección técnica de Rafael Loredo. Luego de un inicio que dejó muchas dudas tras caer 5-1 ante El Salvador, la bicolor se repuso y dejó resultados positivos como la victoria 3-1 ante Panamá en fase de grupos, el 1-1 contra Canadá en octavos de final y la eliminación de México en cuartos con la aparición estelar de Jorge Moreno en la portería.

Otro de los retos de Marvin Cabrera en el banquillo será el saber aprovechar a las figuras con las que cuenta. Jugadores como Marvin Ávila Jr, Olger Escobar y Matthew Evans han demostrado que están listos para destacar junto al resto de sus compañeros, pero el cómo actuarán juntos en un torneo de este envergadura será un examen para el proyecto de Cabrera.

Jugar al 100% desde el principio. La Selección de Guatemala deberá emplearse a fondo desde el inicio ya que debe enfrentarse con dos de los equipos de más peligro en el Premundial. La bicolor debutará en el estadio Sergio León Chávez ante Panamá, una escuadra con menos participaciones en el certamen pero con tres veces más clasificaciones al Mundial.

Panamá ha jugado 6 Mundiales Sub 20 contra 2 de Guatemala; mientras que el segundo rival de la azul y blanco será México, equipo que estará jugando como local y que es el histórico máximo ganador del torneo con 13 títulos (último en 2015).

