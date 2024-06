La Selección de Guatemala completó su actividad oficial en las eliminatorias de la Concacaf con rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El combinado nacional celebró en doble ocasión al vencer a Dominica 6-0 y 0-3 a Islas Vírgenes Británicas y con eso se posiciona en la primera casilla del Grupo E a falta de un año para volver a jugar los partidos restantes contra República Dominica y Jamaica.

Ahora el siguiente paso de la Selección de Guatemala será disputar un juego amistoso contra la Selección de Argentina que comanda Lionel Messi, misma que se prepara para buscar revalidar su título de Copa América.

El duelo contra la campeona del mundo en Qatar 2022 sucederá el viernes 14 de junio a las 18 horas en el FedExField ubicado en Landover, Maryland, Estados Unidos.

Por su parte el cuadro de Lionel Scaloni derrotó a Ecuador y jugará ante Guatemala su último partido previo a su debut contra Canadá el 20 de junio en la Copa América.

Este partido amistoso entre Guatemala y Argentina no forma parte de una fecha Fifa oficial, por lo mismo es posible que algunos jugadores de la bicolor no estén disponibles para Luis Fernando Tena. Tal es el caso de Nathaniel Méndez-Laing quien ya anunció que no estará en el duelo.

Guatemala y Argentina se han enfrentado en algunas ocasiones a lo largo de la historia. En sus duelos más recientes, todos amistosos, el balance favorece totalmente a la albiceleste.

En tres partidos Argentina registra 12 goles a favor y 0 en contra.

Últimos enfrentamientos entre Guatemala y Argentina