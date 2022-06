Guatemala vs México: Los palabras de elogio del técnico mexicano hacia el seleccionado guatemalteco

Pero ante ello, el técnico de los aztecas, Luis Pérez, no se confía y ve a Guatemala como un rival de cuidado, y destacó que el equipo chapín ha venido de menos a más en el presente torneo.

“Tenemos que pensar en un solo juego para buscar hacer nuestra mejor versión individual como, hemos venido trabajado partido a partido para llegar hasta aquí. Pero enfrente tenemos a un equipo motivado, que ha venido de menos a más, que está muy bien dirigido y esperamos a la mejor Guatemala que hemos visto”, destacó el técnico Pérez.

México llega a estas instancias con paso demoledor, a excepción del juego ante Haití que fue al único que no pudo golear ni vencer.

Guatemala será al primer rival no caribeño que enfrente en el Premundial, por ello están precavidos y saben que no será rival fácil.

“Tenemos un rival bastante fuerte enfrente y trataremos de sacar nuestra mejor versión estando atentos en lo defensivo, atrevidos en la ofensiva y debemos seguir haciendo el trabajo. Esperamos un equipo bastante motivado que viene de eliminar a Canadá”, refirió.

