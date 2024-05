La Selección de Guatemala se medirá a Nicaragua este domingo en el estadio Paypal Park de California, en un amistoso que no será televisado, pero que servirá como el último examen antes del inicio de la Eliminatoria Mundialista.

Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, el combinado guatemalteco se encuentra en territorio estadounidense para disputar dos partidos amistosos. El primero de ellos, a puerta cerrada, fue frente al equipo San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), al que vencieron con un contundente 4-0, gracias a los goles de Carlos Santos, Rubio Rubín, Olger Escobar y Christopher Maldonado. Este resultado ha generado un ambiente de confianza en el equipo, que busca afinar su preparación de cara al clasificatorio al Mundial 2026.

Por otro lado, el equipo nicaragüense también se encuentra en la recta final de su preparación para el clasificatorio, que comenzará el 5 de junio en casa contra Dominica. Este amistoso ante Guatemala es crucial para ambos equipos en su búsqueda del equipo ideal. En el último enfrentamiento entre estas dos selecciones, Guatemala se impuso por 3-1 el 19 de noviembre de 2022 en el Dignity Health Sports Park de Estados Unidos, con goles de Óscar Santis y Darwin Lom, quien anotó en dos ocasiones, una de ellas desde el punto penal.

Para estos partidos, Tena convocó a 23 jugadores, muchos de los cuales formarán parte de la lista final para el clasificatorio mundialista y la Liga de Naciones A. Sin embargo, el técnico no podrá contar con dos de sus piezas clave, el portero Nicholas Hagen y el defensa Aaron Herrera. Ambos jugadores, que militan en la MLS, no han sido liberados por sus clubes debido a que no es fecha FIFA, y Hagen además se prepara para la final de la Copa de Campeones de Concacaf con el Columbus Crew.

En cuanto al encuentro de este domingo, la expectativa es alta. Pese a que inicialmente se había anunciado su transmisión por una conocida televisión de pago, finalmente la Fedefut confirmó este sábado que no se producirá. Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto del partido a través de la cuenta de Tododeportes en redes sociales a partir de las 6 de la tarde, hora nacional.

Asimismo, la afición guatemalteca ha mostrado su entusiasmo y apoyo incondicional, a pesar de no poder ver el partido en televisión. Las redes sociales han sido el principal canal de expresión de los seguidores, quienes confían en que el equipo demostrará su valía en el campo.