Después de una tarde histórica en la que la Selección de Guatemala amarró su sexta clasificación a una Copa del Mundo de Futsal tras derrotar 9 goles a 4 a México en el Polideportivo Alexis Argüello de Nicaragua, todo está listo para que la azul y blanco salga una vez más a la duela para buscar la final del Premundial de Concacaf.

Guatemala por ahora marcha invicta en el certamen que se está llevando a cabo en Managua, Nicaragua. En la fase de grupos superó las selecciones de República Dominicana y Trinidad y Tobago y firmó un empate contra Estados Unidos.

Posteriormente, logró una remontada memorable ante México en los cuartos de final para avanzar a semifinales y conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Uzbekistán que se llevará a cabo en septiembre de 2024.

El próximo rival de Guatemala será Panamá, equipo que eliminó en cuartos de final a Estados Unidos tras un apretado duelo que finalizó 2-1. Los otros dos semifinalistas son Costa Rica, que busca revalidar título y Cuba, que venció a República Dominicana.

Los cuatro equipos que disputarán las semifinales del Premundial de la Concacaf ya están clasificados a la Copa del Mundo de Uzbekistán, por lo que ya consiguieron uno de los dos objetivos del torneo; el siguiente es quedarse con la corona de campeón de la región.

Costa Rica es la selección más laureada en la historia de los premundiales de Concacaf con cuatro títulos y son los campeones defensores de la edición de 2021, de hecho, aspiran a sumarsu cuarto campeonato consecutivo. Cuba por su parte ha estado cerca de la gloría al ser subcampeón en 1996, 2000, 2004 y 2008.

Por otro lado está el duelo entre Guatemala y Panamá, dos selecciones que también saben lo que es ser protagonista en el futsal de la región.

La Selección de Guatemala cuenta con un título el cual consiguió en 2008 tras imponerse ante Cuba, mientras que Panamá ha sido subcampeón en 2012, 2016 y 2021.

Exciting Semifinal showdowns are set in the #ConcacafFutsal Championship! Who will advance to the finals? ⚽️👀 pic.twitter.com/97jKsywV43