El rendimiento de Marvin Sandoval con la Selección de futsal de Guatemala que participó en el Premundial de Nicaragua fue reconocido por la Concacaf ya que le incluido en el equipo ideal del torneo que se llevó a cabo del 13 al 20 de abril en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua.

Sandoval fue una de las piezas fundamentales de la selección nacional que consiguió su sexta clasificación a una Copa del Mundo de Futsal y la medalla de bronce del Premundial ya que fue el máximo goleador de la azul y blanco y también fue el mejor anotador del certamen con siete tantos.

Eso último le valió para formar parte del quinteto ideal del torneo el cual estuvo completamente dominado por jugadores panameños, mismos que terminaron como campeones.

El mejor equipo del Premundial según la Concacaf está conformado por: Jaime Peñazola, Alfonso Maquensi y Abdiel Ortiz de Panamá, el cubano Jonathan Hernández y el guatemalteco Marvin Sandoval.

Uzbekistán 2024 será la sexta participación de Guatemala en una Copa del Mundo de Futsal tras las ediciones de Guatemala 2000, Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016 y Lituania 2021.

El Mundial de Uzbekistán se jugará entre el 14 de septiembre al 6 de octubre siendo la cuarta edición del torneo que se disputa en Asia.

Serán un total de 24 los equipos que clasifiquen y luchen por destronar a Portugal, vigente campeón que derrotó a 2-1 a Argentina en la edición de Lituania 2021.

Angola, Argentina, Brasil, Costa Rica, Croacia, Cuba, España, Francia, Guatemala, Irán, Kazajistán, Libia, Marruecos, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Tailandia, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y Venezuela son los equipos clasificados.

