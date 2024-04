Este miércoles 3 de abril tomará lugar uno de los partidos más esperados de la actual edición de la Copa de Campeones de la Concacaf ya que el Inter Miami, club de Lionel Messi, y el CF Monterrey, uno de los equipos más importantes de México, se miden en la ida de los cuartos de final.

El partido tomará lugar en el Chase Stadium a las 18 horas y recientemente la Concacaf compartió las designaciones arbitrales para todos los duelos correspondientes a los cuartos de final y entre los silbantes que serán protagonistas figuran varios guatemaltecos, como es el caso de Walter López que tendrá a su cargo el Inter Miami vs Monterrey.

A López lo acompañarán el nicaragüense Keytzel Corrrales y el dominicano Raymundo Feliz como asistentes uno y dos; su connacional Bryan López como cuarto árbitro y en la sala del VAR estarán los costarricenses Ricardo Montero y Benjamín Pineda.

Los dos López no serán los únicos guatemaltecos en tener acción en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ya que Mario Escobar y Julio Luna también tendrán tarea.

Mario Escobar cumplirá función de cuarto árbitro en el partido entre el campeón de la MLS el Columbus Crew contra el Tigres UANL mexicano, dicho duelo se desarrollará el martes 2 de abril a las 17 horas.

Por otro lado, Julio Luna será también cuarto árbitro en el New England Revolution vs Club América del 2 de abril (19 horas).

Cómo se jugarán los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf

La Copa de Campeones de la Concacaf está a punto de entrar a sus etapas finales, pero para ello primero se deben de completar los partidos correspondientes a los cuartos de final.

Columbus Crew, Tigres, New England Revolution, América, Inter Miami, Monterrey, Herediano y Pachuca son los equipos que aún compiten por ser campeón del torneo, el cual dará un boleto a la próxima edición del Mundial de Clubes 2025.

El martes 2 de abril se llevarán a cabo los duelos entre el Columbus vs Tigres (17 horas) y el New England Revolution vs América (19 horas); mientras que el miércoles 3 de abril se jugarán el Inter Miami vs Monterrey (18 horas) y el Herediano vs Pachuca (20 horas).