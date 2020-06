John Méndez de Municipal cumple años este miércoles junto a Leo Messi y Juan Román Riquelme

El volante nacional, John Méndez cumple este miércoles 21 años. (Foto Prensa Libre: Foto Municipal)

El 24 de junio de 1999 el volante ofensivo de Municipal, John Méndez vio la luz del mundo en su natal Agua Caliente, El Progreso. El jugador de Municipal este miércoles cumple 21 años y su vida está marcado por su talento y perseverancia que lo llevaron a ser un futbolista profesional a sus 17 años.

Curiosamente el Golden Boy de los rojos comparte esta fecha con otras luminarias del futbol como los argentino Juan Román Riquelme (cumple 42 años), conocido por su talento en el medio campo y el ofensivo Lionel Messi del Barcelona (33 años), actualmente la figura más prominente de todo el planeta.

Méndez, quien posee un talento que es apreciado por los aficionados escarlatas por su forma de juego ha tenido algunos altibajos, pero sus ganas de jugar es más grande y está listo para cuando se pueda regresar a las canchas.

El conjunto escarlata celebra este miércoles los 21 años de mediocampista quien tuvo su aparición con los rojos en el Clausura 2016 (jornada 22, Municipal 1-0 Marquense).

Los municipes eran dirigidos por el uruguayo Gustavo Machaín quien le dio la oportunidad a Méndez de llegar a la Liga Nacional.

“Mi mamá siempre está para mí. Con mi papá conviví muy poco. Mis primos me llevaban a ver a los rojos cuando tenía como 11 años, y cuando me dieron la oportunidad me ayudaban con mis cosas y me trasladaban a los entrenamientos”, recordó.